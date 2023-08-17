  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/08/2023 11:13

《中國要聞》中國數字經濟佔ＧＤＰ四成，產業數字化比重達８１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３中國數字經濟創新發展大會昨（１６日）在廣東汕頭
開幕，中國信息通信研究院在會上發布《中國數字經濟產業發展報告（２０２３）》。報告顯示
，中國數字經濟佔ＧＤＰ比重已超過四成。中國信息通信研究院政策與經濟研究所副所長孫克表
示，２０２２年數字經濟規模超過５０萬億，佔ＧＤＰ比重為４１﹒５％；在整個經濟發展之中
，有五分之四是數字經濟的佔比和貢獻。
　　中國信息通信研究院副院長王志勤則指出，產業數字化一直是中國數字經濟的主導產業。從
２００７年到中國正式進入產業數字化，產業數字化佔數字經濟的產業比重由２００７年的
５２％上升到２０２２年的８１％。此外，數字化程度較高的產業對中國經濟的拉動作用不斷增
強。２０１２年－２０２２年，以金融、科學研究等生產性服務業為主導的高度數字化產業比重
由１６﹒８％提升至２２﹒４％，拉動作用相對提升１０﹒９％。十年間，高度、中高、中度數
字化產業佔中國ＧＤＰ比重持續攀升，中低、低度數字化產業佔比持續下降，中國整體產業結構
呈數字化升級態勢。此外，從企業發展看，２０２２年中國數字經濟獨角獸企業數量增長和估值
增長全球領先，佔比達３８﹒０％、４７﹒１％。（ｓｌ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金