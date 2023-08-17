《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３中國數字經濟創新發展大會昨（１６日）在廣東汕頭

開幕，中國信息通信研究院在會上發布《中國數字經濟產業發展報告（２０２３）》。報告顯示

，中國數字經濟佔ＧＤＰ比重已超過四成。中國信息通信研究院政策與經濟研究所副所長孫克表

示，２０２２年數字經濟規模超過５０萬億，佔ＧＤＰ比重為４１﹒５％；在整個經濟發展之中

，有五分之四是數字經濟的佔比和貢獻。

中國信息通信研究院副院長王志勤則指出，產業數字化一直是中國數字經濟的主導產業。從

２００７年到中國正式進入產業數字化，產業數字化佔數字經濟的產業比重由２００７年的

５２％上升到２０２２年的８１％。此外，數字化程度較高的產業對中國經濟的拉動作用不斷增

強。２０１２年－２０２２年，以金融、科學研究等生產性服務業為主導的高度數字化產業比重

由１６﹒８％提升至２２﹒４％，拉動作用相對提升１０﹒９％。十年間，高度、中高、中度數

字化產業佔中國ＧＤＰ比重持續攀升，中低、低度數字化產業佔比持續下降，中國整體產業結構

呈數字化升級態勢。此外，從企業發展看，２０２２年中國數字經濟獨角獸企業數量增長和估值

增長全球領先，佔比達３８﹒０％、４７﹒１％。（ｓｌ）

