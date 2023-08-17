《經濟通通訊社１７日專訊》中國證券投資基金業協會（中基協）昨日晚發布嚴正聲明，指

有不法分子通過偽造中基協印章、公文等方式，冒用中基協名義向個別投資機構發送採取罰款、

關閉出金通道、注銷帳戶等處罰或限制措施的《紀律處分決定書》。中基協批評，此類行為涉嫌

違法犯罪，嚴重影響中基協形象和聲譽，擾亂資本市場和基金行業秩序，損害相關機構和廣大投

資者的合法權益，中基協予以強烈譴責。

中基協強調，「罰款、關閉出金通道、注銷帳戶」等均不屬於中基協紀律處分措施，中基協

不會也無權對相關機構採取上述措施，目前已向公安機關報案，並繼續保留追究法律責任的權利

。

中基協同時指出，中基協對私募基金管理人發送紀律處分文件通常通過快遞送達，無法取得

有效聯繫時通過公告送達。私募基金管理人和投資者可通過中基協官網自律處分欄目查詢相關紀

律處分決定。

此外，中基協表示，有不法分子冒用中基協會員機構以及在中基協登記的私募基金管理人名

義進行違法活動，主要是冒用公司名稱、註冊商標，盜用從業人員肖像偽造非法Ａｐｐ、非法網

站並進行違法宣傳和違法募集資金等活動。中基協提醒行業機構和投資者對有關違法活動加強防

範、注意辨別。（ｓｌ）

