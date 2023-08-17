《經濟通通訊社１７日專訊》內地展開近十年來最強力醫療反腐。官媒《中國新聞網》整理

公開數據發現，Ａ股市場中醫療保健類企業共有５０２家，剔除今年上市的５家，其餘４９７家

醫療企業２０２２年花掉的銷售費用為３２４８﹒９１億元（人民幣．下同），平均每家公司花

費約６﹒５４億元，遠高於整Ａ股的平均銷售費用率。



＊銷售費用佔比最高為市場推廣費、學術推廣費等＊



在這些Ａ股上市醫藥企業中，近４０家２０２２年的銷售費用佔營收比重超過５０％。其中

亞虹醫藥（滬：６８８１７６）、邁威生物（滬：６８８０６２）、盟科藥業

（滬：６８８３７３）銷售費用率超過１００％。從銷售費用總金額來看，超過３０億的公司達

２６家。其中上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）、復星醫藥（０２１９６）

（滬：６００１９６）、步長製藥（滬：６０３８５８）、恒瑞醫藥（滬：６００２７６）、華

東醫藥（深：０００９６３）的銷售費用位居前列，分別為１４２﹒７９億元、９１﹒７１億元

、７４﹒８４億元、７３﹒４８億元、６３﹒３５億元。多家醫藥企業財報顯示，在這些數十億

甚至上百億的銷售費用中，佔比最高的是「市場推廣費及維護費」、「市場、學術推廣費及諮詢

費」等類似項目。

國家市場監管總局曾指出，隨著對商業賄賂案件查處力度不斷加大，一些醫藥企業採取更為

隱蔽、複雜的手段，為其賄賂行為披上「合法外衣」，而贊助科研經費、學術會議費是不法利益

輸送的手段之一。（ｓｌ）

