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AH股新聞

17/08/2023 12:13

《中國要聞》官媒：Ａ股近五百家上市藥企去年銷售費用超三千二億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地展開近十年來最強力醫療反腐。官媒《中國新聞網》整理
公開數據發現，Ａ股市場中醫療保健類企業共有５０２家，剔除今年上市的５家，其餘４９７家
醫療企業２０２２年花掉的銷售費用為３２４８﹒９１億元（人民幣．下同），平均每家公司花
費約６﹒５４億元，遠高於整Ａ股的平均銷售費用率。
　
＊銷售費用佔比最高為市場推廣費、學術推廣費等＊
　
　　在這些Ａ股上市醫藥企業中，近４０家２０２２年的銷售費用佔營收比重超過５０％。其中
亞虹醫藥（滬：６８８１７６）、邁威生物（滬：６８８０６２）、盟科藥業
（滬：６８８３７３）銷售費用率超過１００％。從銷售費用總金額來看，超過３０億的公司達
２６家。其中上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）、復星醫藥（０２１９６）
（滬：６００１９６）、步長製藥（滬：６０３８５８）、恒瑞醫藥（滬：６００２７６）、華
東醫藥（深：０００９６３）的銷售費用位居前列，分別為１４２﹒７９億元、９１﹒７１億元
、７４﹒８４億元、７３﹒４８億元、６３﹒３５億元。多家醫藥企業財報顯示，在這些數十億
甚至上百億的銷售費用中，佔比最高的是「市場推廣費及維護費」、「市場、學術推廣費及諮詢
費」等類似項目。
　　國家市場監管總局曾指出，隨著對商業賄賂案件查處力度不斷加大，一些醫藥企業採取更為
隱蔽、複雜的手段，為其賄賂行為披上「合法外衣」，而贊助科研經費、學術會議費是不法利益
輸送的手段之一。（ｓｌ）

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