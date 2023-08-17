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AH股新聞

17/08/2023 14:04

《行業數據》中汽協：新車降價潮影響，上半年五成汽車經銷商虧損

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國汽車流通協會發布２０２３年上半年全國汽車經銷商生存
狀況調查報告，今年上半年經銷商虧損的比例為５０﹒３％，盈利的比例為３５﹒２％，持平的
比例為１４﹒５％，虧損面處於近年的高位。其中豪華╱進口品牌整體盈利情況較好，約三分一
的經銷商虧損，近半的經銷商實現盈利。合資品牌及自主品牌的虧損經銷商佔比分別為
５１﹒３％及４８％。
　　在經銷商利潤結構中，新車銷售利潤佔比大幅下滑，由２０２２年底的１９﹒７％大幅下滑
至４﹒９％。
　
＊僅四分一經銷商完成上半年賣車目標＊
　
　　此外，調查顯示，今年上半年完成半年度銷量目標的經銷商佔比為２４﹒９％，共
５６﹒９％經銷商完成八成以上任務指標；其中，豪華╱進口品牌經銷商目標完成情況較好，
３２﹒４％完成半年度銷售目標。
　　中汽協表示，２０２３年上半年，汽車市場仍處於恢復期，廠家過高的年度銷量目標，導致
汽車市場供需失衡。多重因素引發多次大規模大幅度的新車降價，使得消費者持幣觀望，抑制了
消費需求的釋放。大規模大幅度的新車降價亦吞噬了經銷商本已微薄的利潤。中汽協指，以價換
量的結果是增量不增利，增量也只是新能源汽車同比增長，傳統燃油車銷量持續下滑。加上人員
流失、運營成本及費用增加、客流量減少等因素，汽車經銷商經營壓力進一步加劇。（ｓｌ）

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