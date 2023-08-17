【ＦＯＣＵＳ】香港人很快樂？周末北上消費平靚正，新盤「大劈價」陸續有來；香港人很

焦慮？２７００幢逾期未強制驗樓的舊樓不知何時會「中頭獎」，上半年新股集資額慘遭印尼超

越

……聽聽一眾港府官員最常掛在嘴邊的關鍵詞之一，當推「研究」二字，正正暴露特區上下見步

行步，既缺系統策略，遑論危機意識。時值新一份施政報告展開諮詢，出新招振經濟、惠民生不

能再等！



＊「由治及興」，霧裏看花＊



２０２３年進入下半場，早已「由亂到治」的香港，站在「由治及興」的舞台上表現如何，

可謂霧裏看花。一邊是２０１９年中至２０２２年中，香港居民淨遷出１２﹒２７萬人；另一邊

是過去一年人口回升１５﹒２萬人。一邊是以車水馬龍著稱的旺角、銅鑼灣入夜冷清，昔日遊人

如織的尖沙咀吉舖林立；另一邊是繼６月４０８萬人次港人北上深圳後，７月進一步飆至５８３

萬人次。一邊是政府賣地收入銳減、財赤大增、儲備縮水；另一邊是擬照推造價逾５８００億港

元的「明日大嶼」填海計劃……

若論最跟普羅大眾日常息息相關的，當是種種亂象乃至悲劇下，官員慣常以「研究」搪塞。

例如，面對舊樓接二連三現石屎剝落，政府回應指「研究」是否採守護措施；面對全球搶企業、

搶人才，政府回應指「研究」補貼和降門檻；面對香港出生人口連續三年錄雙位數跌幅，政府回

應指「研究」提高生育率政策；面對現身西貢水域的鯨魚受傷並最終死亡，政府回應指「研究」

修例賦權漁護署處理緊急事件。



＊面對百年變局忌見步行步＊



最戲劇性的，則是月初因載客數千人的「海洋光譜號」郵輪疫後首次重返香港，而曝光的啟

德郵輪碼頭交通配套亂象，繼而引發的政府非常關注、高度介入、乃至跨部門會議為該郵輪周六

（１９日）再次抵埠而制定預案。

不過，若翻看２０１３年６月的立法會會議記錄，當時的政府官員已聲稱 「起初出現的（

交通配套）問題，已經迅速獲得解決」、「會就連接系統作進一步調查研究」；而遭上屆政府擱

置的九龍東單軌鐵路研究，近日再有議員呼籲重啟，以解決區內交通問題。

所謂「研究」，本應是為決策提供依據的嚴謹、長期策略，而此正正是鄰近的獅城改革轉型

、優化管治的不二法門。但對特區「官員」而言，多年來疏於通盤統籌、前瞻策略，而只是見步

行步、有事補鑊，過往依賴「背靠祖國，聯通世界」食老本尚可，但如今面對百年變局，資金、

人才、遊客乃至港人的周末消費紛紛用腳投票，溫水煮蛙式陰乾經濟，想以邊等邊看、即興出招

、「講過當做過」來應對驚濤駭浪，恐是等運到。



＊取消股票印花稅刻不容緩＊



別的不說，單看港股第二季日均成交額按年跌近２１％，而香港現時收取的雙邊印花稅可謂

交易成本冠絕全球活躍市場。事實上，美國及日本等主要市場，早已停徵股票印花稅；而內地Ａ

股實行單邊印花稅，以鼓勵持貨。看看香港，雙邊徵收各０﹒１３％。高印花稅導致股票交易成

本增加，直接影響短線投資者對港股的興趣。取消股票印花稅可說是刻不容緩；即使不能即時完

全取消，最低限度也要盡快作出較大幅度的調低。金融及相關行業等得實在太耐了！

