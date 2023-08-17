《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告。報

告指出，下階段，深化利率匯率市場化改革，以我為主兼顧內外平衡。穩步深化匯率市場化改革

，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率

形成中起決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。加強預期管理，堅持

底線思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏

，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

繼續深入推進利率市場化改革，完善央行政策利率體系，健全市場化利率形成和傳導機制，

持續發揮好貸款市場報價利率改革效能和存款利率市場化調整機制重要作用，多措並舉推動企業

綜合融資和居民信貸成本穩中有降。

報告並提到，總的來看，當前人民幣匯率沒有偏離基本面，外匯市場運行總體有序。人民幣

匯率反映人民幣與其他貨幣的比價關系，受內外部多種因素影響，短期不確定性大，也測不準，

但長期根本上取決於經濟基本面。人民銀行、外匯局積累了豐富的經驗，也具有充足的政策工具

儲備，有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行。（ｓｌ）



