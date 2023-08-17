《經濟通通訊社１７日專訊》除了恒大債權人會議延期、旗下恒大地產被中證監立案調查外

，中國恒大（０３３３３）昨公布的２０２１年、２０２２年ＥＳＧ（環境、社會及管治）報告

中的高管薪酬也備受關注。報告顯示，截至２０２２年１２月３１日，恒大集團董事及最高行政

人員酬金總計為７９９５﹒２萬元（人民幣．下同）。其中，董事會主席許家印薪酬為１２﹒６

萬元，而在２０２１年這一數字是２５﹒２萬元。值得注意的是，許家印的「左膀右臂」、曾經

年薪過億的「打工皇帝」夏海鈞，在２０２２年薪酬雖然縮水８９﹒５％，但仍然領取了

２１２３﹒１萬元，而其２０２１年、２０２０年在恒大的薪酬分別高達２﹒０２億元和

２﹒０４億元。

去年７月２２日晚，中國恒大公告稱，因涉及恒大物業１３４億元存款質押被相關銀行強制

執行事項，公司執行董事兼行政總裁夏海鈞、執行董事兼首席財務官潘大榮，子公司恒大集團有

限公司執行總裁柯鵬，已被要求辭任相關職務。

恒大其他高管２０２２年的薪酬亦幾乎全部減半。其中恒大集團執行董事、總裁肖恩薪酬為

２４５２萬元，而在２０２１年是４４１４萬元；恒大集團執行董事兼常務副總裁、房車寶集團

董事長史俊平薪酬為８７２﹒６萬元，２０２１年是１９６９﹒１萬元；集團副總裁劉振為

４７１﹒２萬元，２０２１年有９２１﹒８萬元。



＊恒大員工一年減少近２萬人＊



報告並顯示，截至２０２１年１２月３１日，集團共有員工１２﹒１３６８萬人，包括恒大

汽車（００７０８）員工６２８６人、恒大物業（０６６６６）員工７３３８１人；截至

２０２２年１２月３１日，集團共有員工１０﹒２９１萬人，包括恒大汽車員工４５０６人、恒

大物業員工７２０７６人，房地產開發建設系統員工數量較２０２１年底減少３６﹒９％。值得

一提的是，恒大還指出，２０２２年集團共流失５８０７７名員工，流失率達３６％；期間新招

募４０１２０名員工，新招募比例為３９％。（ｓｌ）

