《經濟通通訊社１７日專訊》蘋果秋季新品發布會臨近，ｉＰｈｏｎｅ １５系列蓄勢待發

，ｉＰｈｏｎｅ組裝大本營富士康亦以高薪「搶工人」備貨。河南鄭州富士康聯合招聘微信公眾

號「鄭州富工聯招聘」連日發文，延長高薪招聘，強調「工價已達全年最高價」，呼籲有意者加

緊應徵。其中「小時工」時薪高達２６元（人民幣．下同）；「返費工」（打卡５５天及在職滿

９０天以上）額外發放８０００元，連同底薪２０００元及加班費和補貼等，滿９０天可獲

１﹒８萬至２﹒１萬元。

其他城市的富士康廠區也紛紛發布最新招募政策，上調入職獎金，其中山西太原、廣東深圳

分別開出最高７０００元、５０００元的推薦獎金。

不過，市場傳出ｉＰｈｏｎｅ １５一些組件供應出問題，分析師預測蘋果ｉＰｈｏｎｅ

１５系列將減產。海通國際證券分析師Ｊｅｆｆ Ｐｕ在一份報告中表示，預計蘋果今年年底將

生產７７００萬部ｉＰｈｏｎｅ １５系列手機，此前預期出貨約８３００萬部。Ｊｅｆｆ

Ｐｕ解釋，出貨量預期下降背後有兩個主要原因，一是供應問題，尤其是索尼的攝像頭傳感器、

Ｐｒｏ機型的新型鈦合金框架和邊框更窄的新顯示屏，可能推遲新手機生產；二是蘋果已出於「

需求擔憂」而調整其銷售預期。此前彭博報道指，ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ

１５ Ｐｒｏ Ｍａｘ的價格將比前代機型更高，這可能導致需求降低。

此外，綜合外媒報道，富士康在啟動ｉＰｈｏｎｅ １５中國生產線約一周後，在印度泰米

爾納德邦的廠區亦正式啟動生產，被視為要減少對中國的依賴，逐漸將ｉＰｈｏｎｅ手機生產線

分散到印度。（ｓｌ）

