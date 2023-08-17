《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，開發
的重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎，於近日收到印度尼西亞烏拉瑪
委員會食品、藥品及化妝品評估機構授予的清真認證。
該集團指，印尼約８７％的人口信奉伊斯蘭教，根據當地政府的規定，市場上的藥品須經由
清真產品保證機構認可取得清真認證。此次獲得清真認證標誌著克威莎可以進入全球互認的穆斯
林市場，有利於國際化進程。（ｗｈ）
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17/08/2023 07:53
《國企紅籌》康希諾（６１８５）新冠疫苗獲清真認證拓穆斯林市場
《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，開發
的重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎，於近日收到印度尼西亞烏拉瑪
委員會食品、藥品及化妝品評估機構授予的清真認證。
該集團指，印尼約８７％的人口信奉伊斯蘭教，根據當地政府的規定，市場上的藥品須經由
清真產品保證機構認可取得清真認證。此次獲得清真認證標誌著克威莎可以進入全球互認的穆斯
林市場，有利於國際化進程。（ｗｈ）
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