《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，開發

的重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎，於近日收到印度尼西亞烏拉瑪

委員會食品、藥品及化妝品評估機構授予的清真認證。

該集團指，印尼約８７％的人口信奉伊斯蘭教，根據當地政府的規定，市場上的藥品須經由

清真產品保證機構認可取得清真認證。此次獲得清真認證標誌著克威莎可以進入全球互認的穆斯

林市場，有利於國際化進程。（ｗｈ）

