  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/08/2023 07:53

《國企紅籌》康希諾（６１８５）新冠疫苗獲清真認證拓穆斯林市場

　　《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，開發
的重組新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名克威莎，於近日收到印度尼西亞烏拉瑪
委員會食品、藥品及化妝品評估機構授予的清真認證。
　　該集團指，印尼約８７％的人口信奉伊斯蘭教，根據當地政府的規定，市場上的藥品須經由
清真產品保證機構認可取得清真認證。此次獲得清真認證標誌著克威莎可以進入全球互認的穆斯
林市場，有利於國際化進程。（ｗｈ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金