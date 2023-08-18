《經濟通通訊社１８日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至６月３０日止未經審核之中期純利２﹒０５億元（人民幣．下同），按年升１﹒８９倍；每股
盈利１﹒２元，不派中期息。
期內收入１３﹒０６億元，升３６﹒５％；毛利９﹒２６億元，升３８﹒９％；毛利率
７０﹒９５％；除稅前溢利２﹒５億元，升１﹒６倍。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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18/08/2023 07:53
《國企紅籌》昊海生物（０６８２６）中期純利升近２倍，不派息
《經濟通通訊社１８日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至６月３０日止未經審核之中期純利２﹒０５億元（人民幣．下同），按年升１﹒８９倍；每股
盈利１﹒２元，不派中期息。
期內收入１３﹒０６億元，升３６﹒５％；毛利９﹒２６億元，升３８﹒９％；毛利率
７０﹒９５％；除稅前溢利２﹒５億元，升１﹒６倍。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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