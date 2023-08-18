《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中共中央政治局常務委員會１７日召開會

議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，

當前，中國仍處於主汛期，全國多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，一些流域仍存在洪澇災

害風險，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，山洪地質災害風險高，依然不能有絲毫放鬆

。個別地區旱情露頭併發展，同樣不可掉以輕心。



＊精準預警響應，全力搶險救援＊



會議指出，要精準預警響應，進一步加強氣象預警與災害預報的聯動，突出臨災預警，做好

點對點精準預報和滾動更新，強化預警指向性，落實直達基層防汛責任人的臨災預警「叫應」機

制，加強預警和應急響應聯動，落實應急預案行動措施，把握工作主動權。

會議強調，要全力搶險救援，統籌調度國家綜合性消防救援隊伍、解放軍和武警部隊、中央

企業和社會救援力量等各類救援力量，確保高效救援、科學救援，全力固堤排險，全力搶救被困

人員，全力搜救失蹤人員，最大限度減少人員傷亡；對薄弱堤段、關鍵堤防要提前進行加固加高

，安排專門力量不間斷巡護巡查，及時處置管湧、潰壩等重大險情，堅決守住安全度汛底線。要

妥善安置群眾，這場災害受災面廣、蓄滯洪區啟用多、轉移安置群眾多，要千方百計保障好受災

群眾的基本生活，做好環境消殺和衛生防疫工作，強化市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生

活秩序。



＊搶修交通通訊等設施，加強信貸支持和保險理賠＊



會議指出，要用好救災資金，加快恢復重建，抓緊搶修交通、通訊、電力等受損基礎設施，

抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極

補種補救，做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。要加快推進學

校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證受災學生都能按時開學返校。要迅速啟動災毀房屋

修復重建，確保受災群眾入冬前能夠回家或搬入新居，安全溫暖過冬。金融機構要優化簡化相關

程序，加強對受災地區的信貸支持和保險理賠，同時持續做好風險隱患排查，努力幫助受災群眾

和經營主體渡過難關。

