《經濟通通訊社１７日專訊》在公募基金的券商傭金調降的背景下，作為賣方研究的券商投

研不時有裁員的消息曝出。

最近就有市場消息稱，滬上某券商研究所打響了裁員「第一槍」，年底計劃優化三成研究員

；還有消息稱，某券商研究所計劃整體裁撤，僅保留研究牌照，並給研究業務的員工一定時間選

擇是否轉崗，或者去找別的工作。而就在降費政策落地前，也有兩家老牌券商研究所被曝出引入

「末尾淘汰」。

對此，《華夏時報》採訪多家頭部券商，詢問其投研部門是否有裁員計劃，其中部分券商表

示「不願回復」，其餘幾家券商則表示，目前公司研究團隊穩定、運行正常，無研究人員裁員計

劃。

不過，有頭部券商從業者透露，雖然公司目前沒有裁員計劃，但事實上，投研團隊的縮編是

一個遲早的趨勢。這一趨勢並不是某一個單一事件導致的，而是一個量變到質變的積累。

一般來說，國內的券商研究機構龐大，人數多達２００多人，汽車、地產、建材、食品、飲

料等等細分行業。而有些行業日常並不會發生什麼特別大的波動，這些行業的研究員就得靠

ＴＭＴ、新能源的「分倉」去「養」著，這樣一來，企業的人力資源分配會有一定問題。導致當

前市場上存在「研報很多，但打開率並不高，機構觸達率很低」的現象。而市場上的研報過多，

必然要擠壓成本，這樣會帶來整體行業的降本增效。這是券商投研行業必然會面臨的「陣痛」，

降本增效只是時間問題。

對於被「優化」的券商投研人員，該券商從業者稱，被「優化」的券商分析師可以轉行去做

投資經理、基金經理等，這一轉變對券商投研從業者來說，是劇烈變革，但是對市場來說，這場

變革是必要的。（ｌｃ）

