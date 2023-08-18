《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海近日發布關於《推進國際郵輪經濟高

質量發展上海行動方案（２０２３－２０２５年）》，目標是到２０２５年，上海國際郵輪年均

遊客接待量達３００萬人次左右，境外遊客比例達１０％左右，國際郵輪遊客空港中轉換乘比例

達５％左右。集聚一批郵輪總部企業和國際機構，數量規模比２０２２年擴大至２倍。初步形成

大型郵輪工程總包能力，郵輪製造國產率達５０％左右。形成１至２個在亞太地區具有競爭力的

本土郵輪品牌。國際郵輪航線的國內船供比例提高到３０％左右。

為實現目標，《方案》提出２０項工作舉措，包括支持組建本土郵輪船隊，培育發展本土郵

輪企業總部，提升本土郵輪品牌品質。建立郵輪自主研發設計體系，打造具有自主知識產權的郵

輪產品。支持設立市級大型郵輪製造業創新中心，積極推動重點郵輪製造企業設立國家級企業技

術中心和國家級大型郵輪研發平台。

同時，要吸引全球郵輪跨國公司地區總部、總部型服務機構和事業總部落戶，打造服務體系

完善、政策優勢明顯、市場資源集聚的上海郵輪跨國公司總部基地，形成國際郵輪總部集聚效應

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