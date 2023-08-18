《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市多部門自８月１４日起對滬上１８

家網約車平台公司以及滴滴出行、高德打車平台進行聯合約談。上海市道路運輸管理局明確，到

今年底，上海合規的網約車要達到８０％。滴滴表示，到今年９月底，要清退全市２﹒５萬台不

合規車輛。



＊不合規網約車數量上漲，交通事故數量上升＊



自２０２２年下半年以來，各網約車平台公司為搶佔市場，通過「特惠價」、「一口價」等

方式吸引流量，還放鬆准入把關，導致不合規網約車數量進一步上漲，嚴重損害雙合規駕駛員利

益。同時，平台公司瞞報營運數據，安全管理把控不嚴，造成２０２３年上半年網約車交通事故

數量大幅上升，增加了乘客安全出行的風險隱患。

約談中，多部門組成的上海市交通運輸新業態協同監管工作專班，督查平台公司各項工作的

推進落實情況，進一步重申管理要求。對推進落實不力的平台公司，要求拿出年底前每月落實的

量化計劃。後續，協同監管工作專班將根據各平台公司推進時間表，加強督促跟蹤，要求各平台

公司必須按照承諾，做到每月有推進，每月有落實，確保各項管理要求落地。

對拒不落實或落實不力的平台企業，不排除進一步採取聯合上戶檢查，以及視情暫停區域內

互聯網服務等聯合處置措施。

