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AH股新聞

18/08/2023 18:33

《國企紅籌》中興（００７６３）中期純利升１９﹒９％，不派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中興（００７６３）（深：００００６３）公布，截至
２０２３年６月３０日止中期純利５４﹒７２億元（人民幣．下同），按年升１９﹒９％；每股
基本盈利１﹒１５元，不派中期息。
　　期內，扣除非經常性損益的淨利潤為４９﹒１億元，按年增３１﹒７８％。營業收入
６０７﹒０５億元，升１﹒５％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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