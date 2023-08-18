《經濟通通訊社１８日專訊》中興（００７６３）（深：００００６３）公布，截至

２０２３年６月３０日止中期純利５４﹒７２億元（人民幣．下同），按年升１９﹒９％；每股

基本盈利１﹒１５元，不派中期息。

期內，扣除非經常性損益的淨利潤為４９﹒１億元，按年增３１﹒７８％。營業收入

６０７﹒０５億元，升１﹒５％。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

