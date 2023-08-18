《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局常委會研究部署防汛抗洪救災

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中共中央政治局常務委員會１７日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。國家

主席習近平主持會議並表示，「七下八上」是防汛關鍵期，各級黨委和政府要加強組織領導、嚴

格落實責任，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、通力協作。



用好各項調控儲備工具，堅決防範匯率超調風險

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人行１７日發布２０２３年二季度中國貨幣政策執行報告並指出，穩健的貨幣政策要精準有力，

更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展；用好各項調控儲備

工具，調節外匯市場供求，對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險。



重大項目有力有序推進

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數據顯示，７月份，２８項投資額在５億元（人民幣．下同）以上的重大鐵路、公路、城軌交通

、機場項目獲批復，項目總投資額近２３６０億元。業內人士表示，一批交通重大工程項目進展

順利，現代化高質量國家綜合立體交通網加快完善，為經濟社會發展提供了有力支撐。





《上海證券報》



中央政治局常委會研究部署防汛抗洪救災

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中共中央政治局常務委員會１７日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。國家

主席習近平主持會議並表示，「七下八上」是防汛關鍵期，各級黨委和政府加強組織領導、嚴格

落實責任，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、通力協作。



適時調整優化房地產政策，堅決防範匯率超調風險

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人行１７日發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告提出，下一階段，穩健的貨幣政策要

精準有力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運

用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增

速基本匹配。



推動服務業高質量發展以吸納更多新增就業

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中國社會科學院經濟研究所副研究員楊耀武在接受採訪時表示，一系列擴內需、促消費政策將逐

步落地顯效，在居民就業情況改善和收入增長等系列因素作用下，下半年消費增長可期。





《證券時報》



中央政治局常委會研究部署防汛抗洪救災

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中共中央政治局常務委員會１７日召開會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作。國家

主席習近平主持會議並表示，「七下八上」是防汛關鍵期，各級黨委和政府加強組織領導、嚴格

落實責任，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、通力協作。



穩固支持實體經濟恢復發展，堅決防範匯率超調風險

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人行１７日發布《２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告》指出，下階段，人行將加大宏觀

政策調控力度。穩健的貨幣政策要精準有力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩

固支持實體經濟恢復發展。



緩釋人民幣短期貶值壓力，逆周期調控時不我待

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當前環境下，改變市場情緒和信心離不開政策以超預期力度盡快回應市場關切。本周人民銀行及

時降息的政策舉措值得充分肯定。昨日發布的《２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告》也

提出堅決防範匯率超調風險。（ｌｃ）

