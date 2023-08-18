《神州經脈》中國恒大在美國申請破產保護如一聲悶雷，滬深股市今（１８日）早窄幅高開

，惟悲觀情緒繼續籠罩，盤中外資繼續流出，保險、銀行領漲亦無法提振Ａ股三大指數，午後市

況持續轉差，互聯網、醫藥、軍工、白酒等板塊跌幅居前，拖累滬綜指升一日即回跌１％，報

３１３１﹒９５點，是今年１月４日以來最低，深成指跌１﹒７５％創去年１１月以來新低，創

業板指挫１﹒３１％。傳監管鼓勵科創板公司回購，已有逾３０家公司響應，惟科創５０仍收跌

０﹒６７％。

滬綜指全周下跌１﹒８％為連續兩周下跌，不但抹平了中央政治局會議所帶來的短暫升浪，

還跌到接近年內新低水平。外資今日過陸股通淨流出８５﹒２２億元，連續第十個交易日錄得資

金淨流出，是有關機制開通以來最長的連續淨流出交易日數，累計淨流出５４７﹒１５億元（人

民幣．下同）。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日大幅高開後繼續走高，隨後回吐部分漲幅，收報

７﹒２８９６，止六連跌，較上個交易日４時３０分收盤價升２０７點子。全日在７﹒２６３１

至７﹒２９２９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２００６，較上個交易日升７０點

子，止五連跌，與市場預測偏離逾千點，為本輪最大過濾水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行昨發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告，指將更好發揮貨幣政策工具

的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性

合理充裕，並在必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險。密切關注重

點領域風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，穩步推動高風險中小金融機構改革化險

。適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展，並延續實施保交樓貸款支持計劃至

２０２４年５月末，穩步推進租賃住房貸款支持計劃在試點城市落地等。



２﹒ 中國證監會有關負責人就貫徹落實中央政治局會議「要活躍資本市場，提振投資者信心」

情況表示，將研究適當延長Ａ股、交易所債券市場交易時間，並將降低證券交易經手費，同步降

低證券公司佣金費率。中證監已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切，但有關具

體情況建議向主管部門了解。至於市場另一關注的放寬Ａ股Ｔ＋０交易制度，即容許「即日鮮」

，中證監表示現階段實行Ｔ＋０交易的時機不成熟。在支持香港市場發展，統籌提升Ａ股、港股

活躍度方面，中證監將在香港推出國債期貨及相關Ａ股指數期權，並進一步拓展互聯互通標的範

圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃台，以及支持在美上市中概股在香港雙重上市。此外，要

加快投資端改革，包括大力發展權益類基金，其中重點措施包括放寬指數基金註冊條件。



３﹒ 繼摩通、巴克萊、瑞穗、摩根士丹利後，再有外資大行下調中國經濟增長預期。野村控股

陸挺團隊發表報告，將中國今年經濟增長預期從５﹒１％下調至４﹒６％，低於中國官方定下的

增長５％目標，至於明年的經濟增長預期則維持在３﹒９％。報告認為，隨著疫情中被壓抑的旅

遊需求釋放完畢，未來幾個月經濟增長將面臨進一步壓力，經濟呈持續的螺旋下行狀態，並指中

國無法實現５％左右增長目標的可能性更大。



４﹒ 中國恒大集團在美國申請破產保護。根據美國《破產法》第１５章，該法保護正在進行重

組的非美國公司免遭債權人起訴或扣押在美國的資產。恒大表示，債權人可能會在本月就重組進

行投票，並可能在９月的第一周獲得中國香港和英屬維爾京群島法院的批准。恒大提議在９月

２０日舉行第１５章認可聽證會。《上海證券報》向多位法律專家了解，恒大在美申請破產保護

，可能是恒大出於在全球範圍內債務統籌的考慮，而申請破產保護不等於破產，可能是恒大希望

通過調整經營來獲得「重生」的一種方法和手段。



５﹒ 據《彭博》引述知情人士表示，為呵護滬深股市，監管部門本周通過交易所作出指引，鼓

勵科創板公司回購股份，同時建議有再融資意向或者拿到批文的公司考慮進行回購。彭博匯總交

易所公告顯示，自昨日盤後以來，已有逾３０家科創板公司公告實控人、董事長等提議回購股份

，包括華熙生物、安集科技等。《證券時報》統計指，昨晚近３０家Ａ股上市公司發布回購公告

，回購金額介乎１０００萬元至４億元，且回購公告在之前一晚已密集湧現。



６﹒ 集運指數（歐線）期貨今日在上期所子公司上海國際能源交易中心掛盤交易，是國內首個

航運期貨品種、首個服務類期貨品種，首個在商品期貨交易所上市的指數類、現金交割的期貨品

種。上期所理事長田向陽表示，中國是航運大國，約９５％的進出口貿易量通過海運完成，上市

航運指數期貨有助豐富航運產業鏈企業的風險管理工具，亦有助提升中國國際貿易運輸服務的定

價話語權和影響力。



７﹒ 正在內地熱映的國產反詐騙電影《孤注一擲》昨遭寧波空谷幽水影業指控侵犯其原創系列

電影《捕魚行動》的版權。寧波空谷幽水影業表示，已向國家電影局舉報並提出訴訟，案件已獲

北京市朝陽區人民法院立案。捲入事件的阿里影業今日發布嚴正聲明回應稱，寧波空谷幽水影業

聲明所述嚴重不符合事實，強調阿里影業會整理相關證據，積極應訴並且反訴，已於８月９日委

托律師事務所向寧波空谷幽水影業發送律師函。



８﹒ 上海市多部門自８月１４日起對滬上１８家網約車平台公司以及滴滴出行、高德打車平台

進行聯合約談，整治「特惠價」、「一口價」等低價競爭。上海市道路運輸管理局明確，到今年

底，上海合規的網約車要達到８０％。滴滴表示，到今年９月底，要清退全市２﹒５萬輛不合規

車輛。（ｓｌ）

