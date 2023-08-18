《鍾之日記》８月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在經濟數據全面遜色、金融風險及債務問題壓頂，還有人民幣「跌跌不休」之際，人民銀行

發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告，將金融維穩提升到一個更高的位置，亦預示著

寬鬆政策將繼續加碼。

中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護如一聲悶雷，滬深股市今早窄幅高開，惟悲觀

情緒繼續籠罩，盤中外資繼續流出，保險、銀行領漲亦無法提振Ａ股三大指數，午後市況持續轉

差，互聯網、醫藥、軍工、白酒等板塊跌幅居前，拖累滬綜指升一日即回跌１％，報

３１３１﹒９５點，是今年１月４日以來最低收市位置，深成指跌１﹒７５％創去年１１月以來

新低，創業板指挫１﹒３１％。傳監管鼓勵科創板公司回購，已有逾３０家公司響應，惟科創

５０仍收跌０﹒６７％。

兩市全日成交７４４６億元人民幣，按日跌０﹒６％。外資今日通過陸股通淨流出

８５﹒２２億元人民幣，至今陸股通已連續第十個交易日錄得資金淨流出，是有關機制開通以來

最長的連續淨流出交易日數，累計淨流出５４７﹒１５億元人民幣。

本周可謂壞消息一浪接一浪，資本市場表現更是慘不忍睹，外資流出一去無回頭，滬綜指全

周下跌１﹒８％為連續兩周下跌，不但抹平了中央政治局會議所帶來的短暫升浪，還跌到接近年

內新低水平；人民幣兌美元匯率貶至接近７﹒３５，傳當局再次出手要求國有大行加強干預。



＊美企硬放鷹，港股穿萬八＊



美國經濟數據強勁，令投資者擔心利率要在更長時間內保持較高水平，美國１０年期國債息

率一度升穿４﹒３厘，並逼近２００７年以來最高水平。內地金融危機持續發酵，港股向下，恒

指午後跌穿１８０００關，以近最低位收市，恒指收報１７９５０，跌３７５點或跌２﹒１％，

以全周計，恒指累跌１１２４點或５﹒８９％，主板成交近１０６３億元。



＊恒大申破產保護，股民先別急＊



中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護，如同平地一聲雷震驚市場。根據美國《破產

法》第１５章，該法保護正在進行重組的非美國公司免遭債權人起訴或扣押在美國的資產。恒大

表示，債權人可能會在本月就重組進行投票，並可能在９月的第一周獲得中國香港和英屬維爾京

群島法院的批准，恒大又提議在９月２０日舉行第１５章認可聽證會。

內媒引述分析指，破產保護不同於破產，恒大可能希望通過調整經營來獲得「重生」，破產

保護只是一種手段，為恒大爭取化解債務危機保留了可能性，當年的瑞幸咖啡也是因此起死回生

。破產保護因有「破產」二字而顯得可怕，但實際上恒大在申請破產保護之後，可減少債權人額

外起訴阻礙重組談判，其在香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程序亦可順

利進行，大和證券預計其他內房企業或參考恒大做法。

只不過，中國恒大現已嚴重資不抵債，年度虧損額創下港股歷史記錄，而且擁有大量的不良

房地產資產，到底破產保護能讓恒大起死回生還是拖字訣，目前仍不能樂觀看待。



＊內銀憂息差收窄，集體小跌＊



人行報告指將更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，報告還指出，商業銀行要維持穩健經營、防

範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平，這樣也有利於增強商業銀行支持實體經濟的可持續

性。

人行轉向寬鬆已是不爭的事實，「不搞大水漫灌」論調也已經被拋到歷史的廢紙堆中，盡管

人行支持商業銀行保持一定息差，但內銀股今日仍有壓力，建行（００９３９）、交行

（０３３２８）跌０﹒５％，農行（０１２８８）、中行（０３９８８）跌０﹒４％，工行

（０１３９８）跌０﹒３％。





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