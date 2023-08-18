《經濟通通訊社１８日專訊》建設銀行內蒙古分行、中國銀行天津分行、青島銀行、南京銀

行、樟樹農商銀行、梁山農商銀行等多家銀行發布公告，下調非櫃面渠道交易限額。

各銀行宣布調整限額的帳戶有所不同。比如，中國銀行天津分行、中國建設銀行內蒙古分行

、樟樹農商銀行、梁山農商銀行等調整對像為個人銀行結算帳戶，大多根據帳戶的歷史使用情況

進行個性化調整。青島銀行調整對像為對公帳戶。

調整後的各銀行限額也有所不同。福建海峽銀行表示，自調整之日起，個人人民幣銀行結算

帳戶非櫃面轉帳限額為日累計不超過５０００元（人民幣．下同），月累計不超過１０萬元。青

島銀行表示，該行部分個人帳戶單日限額將調整為５０００元以下。



＊實施帳戶限制，可以有效守護客戶「錢袋子」＊



對於此次調整用戶帳戶交易限額，多家銀行表示，這是為了加強打擊治理電信網絡詐騙違法

犯罪活動，防範資金遭受詐騙損失。同時也是為了落實個人銀行帳戶分類分級管理的要求。

中國銀行研究院研究員吳丹表示，調整帳戶交易限額是銀行帳戶防控工作的一種重要方式。

非櫃面渠道大額交易較難確認客戶真實交易意圖，且客戶一旦轉帳成功較難追回，因此需要完善

事中交易監測措施。通過技術手段識別客戶日常交易習慣，及時進行客戶風險評估，對異常操作

實施帳戶限制，可以有效守護客戶「錢袋子」。（ｌｃ）

