《經濟通通訊社１８日專訊》據《證券時報》統計，昨日晚間近３０家Ａ股上市公司發布回

購公告，內容多數為實控人、董事長提議回購公司股份。回購金額在１０００萬元（人民幣．下

同）至４億元不等，其中，派能科技（滬：６８８０６３）、大全能源（滬：６８８３０３）、

中控技術（滬：６８８７７７）、凱賽生物（滬：６８８０６５）等回購金額達億元。這些披露

將回購的公司集中在科創板公司，公司所處行業涵蓋電子、生物醫藥、半導體等。回購的主要目

的則是用於員工持股計劃或者股權激勵等。

事實上，回購公告在前一晚（１６日）已密集湧現。當晚，包括奧泰生物

（滬：６８８６０６）、理工導航（滬：６８８２８２）、麥瀾德（滬：６８８２７３）、晶華

微等（滬：６８８１３０）等公司公告稱，公司董事長提議回購股份。其中理工導航提議的回購

金額較大，上限為１億元。

東方財富研究中心統計數據顯示，截至８月１６日，年內已有近４００家公司回購股份，合

計回購金額超過２００億元。從行業分布來看，年內回購金額過億元的５６家公司以計算機和電

力設備最多，此外，電子、醫藥生物、基礎化工也分布較多。

分析指，上市公司回購增持熱潮有利於向市場傳遞積極向好的情緒，大規模的回購、增持作

為一種市值管理行為，不僅有助於修復、提升公司自身形像，也有利於保護既有投資者的利益，

改善投資者預期。（ｌｃ）

