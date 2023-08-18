《經濟通通訊社１８日專訊》金融監管總局發布２０２３年第二季保險業主要監管指標數據

情況，上半年保險公司原保險保費收入３﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５％；

提供風險保障金額６９３０萬億元；賠款與給付支出９１５１億元，同比增長１７﹒８％；新增

保單件數３３７億件，同比增長３９﹒４％。

截至第二季度末，保險公司總資產２９﹒２萬億元，較年初增加２﹒０５萬億元，較年初增

長７﹒６％。其中，產險公司總資產２﹒９萬億元，較年初增長７﹒８％；人身險公司總資產

２５萬億元，較年初增長７﹒１％；再保險公司總資產７４０９億元，較年初增長１０﹒３％；

保險資產管理公司總資產１０７２億元，較年初增長３﹒５％。

截至第一季度末，納入償付能力監管委員會會議審議的１８５家保險公司綜合償付能力充足

率為１９０﹒３％，核心償付能力充足率為１２５﹒７％；財產險公司、人身險公司、再保險公

司的綜合償付能力充足率分別為２２７﹒１％、１８０﹒９％和２７７﹒７％；核心償付能力充

足率分別為１９６﹒６％、１０９﹒７％和２４０﹒９％。５３家保險公司風險綜合評級被評為

Ａ類，１０５家保險公司被評為Ｂ類，１６家保險公司被評為Ｃ類，１１家保險公司被評為Ｄ類

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