《經濟通通訊社１８日專訊》金融監管總局發布２０２３年第二季保險業主要監管指標數據
情況，上半年保險公司原保險保費收入３﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５％；
提供風險保障金額６９３０萬億元；賠款與給付支出９１５１億元，同比增長１７﹒８％；新增
保單件數３３７億件，同比增長３９﹒４％。
截至第二季度末，保險公司總資產２９﹒２萬億元，較年初增加２﹒０５萬億元，較年初增
長７﹒６％。其中，產險公司總資產２﹒９萬億元，較年初增長７﹒８％；人身險公司總資產
２５萬億元，較年初增長７﹒１％；再保險公司總資產７４０９億元，較年初增長１０﹒３％；
保險資產管理公司總資產１０７２億元，較年初增長３﹒５％。
截至第一季度末，納入償付能力監管委員會會議審議的１８５家保險公司綜合償付能力充足
率為１９０﹒３％，核心償付能力充足率為１２５﹒７％；財產險公司、人身險公司、再保險公
司的綜合償付能力充足率分別為２２７﹒１％、１８０﹒９％和２７７﹒７％；核心償付能力充
足率分別為１９６﹒６％、１０９﹒７％和２４０﹒９％。５３家保險公司風險綜合評級被評為
Ａ類，１０５家保險公司被評為Ｂ類，１６家保險公司被評為Ｃ類，１１家保險公司被評為Ｄ類
。（ｅｙ）
銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情