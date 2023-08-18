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AH股新聞

18/08/2023 17:32

《神州金融》金監總局：上半年保險公司原保費收入增長１２﹒５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金融監管總局發布２０２３年第二季保險業主要監管指標數據
情況，上半年保險公司原保險保費收入３﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒５％；
提供風險保障金額６９３０萬億元；賠款與給付支出９１５１億元，同比增長１７﹒８％；新增
保單件數３３７億件，同比增長３９﹒４％。
　　截至第二季度末，保險公司總資產２９﹒２萬億元，較年初增加２﹒０５萬億元，較年初增
長７﹒６％。其中，產險公司總資產２﹒９萬億元，較年初增長７﹒８％；人身險公司總資產
２５萬億元，較年初增長７﹒１％；再保險公司總資產７４０９億元，較年初增長１０﹒３％；
保險資產管理公司總資產１０７２億元，較年初增長３﹒５％。
　　截至第一季度末，納入償付能力監管委員會會議審議的１８５家保險公司綜合償付能力充足
率為１９０﹒３％，核心償付能力充足率為１２５﹒７％；財產險公司、人身險公司、再保險公
司的綜合償付能力充足率分別為２２７﹒１％、１８０﹒９％和２７７﹒７％；核心償付能力充
足率分別為１９６﹒６％、１０９﹒７％和２４０﹒９％。５３家保險公司風險綜合評級被評為
Ａ類，１０５家保險公司被評為Ｂ類，１６家保險公司被評為Ｃ類，１１家保險公司被評為Ｄ類
。（ｅｙ）

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