《經濟通通訊社１８日專訊》中國恒大集團（０３３３３）在美國申請破產保護。根據美國

《破產法》第１５章，該法保護正在進行重組的非美國公司免遭債權人起訴或扣押在美國的資產

。恒大表示，債權人可能會在本月就重組進行投票，並可能在９月的第一周獲得中國香港和英屬

維爾京群島法院的批准。恒大提議在９月２０日舉行第１５章認可聽證會。

《上海證券報》就為何選擇在美申請破產保護？申請破產保護是不是意味著公司破產了？對

恒大有何影響？這三大問題向多位法律專家了解，尋求解答。

上海融力天聞律師事務所高級合夥人江璐表示，恒大具有大量跨境債務及國際化投資，涉及

不同法律體系內的眾多主體，在美國依據破產法第１５章申請破產保護，可能是恒大出於在全球

範圍內債務統籌的考慮。江璐又指，申請破產保護不等於破產，可能是恒大希望通過調整經營來

獲得「重生」的一種方法和手段。

北京威諾律師事務所主任楊兆全表示，破產保護不等於破產。在破產保護之下，公司還有債

務重組、業務重整的機會。如果和債權人達成一致，減免債務、延期支付、債權轉換股權等安排

的情況下，公司可能會起死回生。他認為，恒大集團在美國法院申請破產保護，為恒大集團的債

務重組提供了時間窗口，為恒大爭取化解債務危機保留了可能性。（ｃｔ）

