《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，中國恒大（０３３３３）根據美國《破產法》第

１５章（Ｃｈａｐｔｅｒ １５），向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護，以尋求免受債權人向

美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，恒大旗下公司景程同樣申請破產保護。

根據《破產法》第１５章，可令非美國企業，暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有

喘息機會而完成重組，以及與債權人就賠償方案達成和解。透過第１５章進行備案，是國際債務

重組落實交易的其中一個過程。

過去一段時期，中國恒大在香港與開曼群島一直尋求與境外債權人談判債務重組。集團在７

月完成債務重組磋商，法院批准就有關方案進行表決，表決時間安排在本月稍後進行。

中國恒大在８月１６日晚公告，因為旗下恒大汽車（００７０８）獲紐頓集團（ＮＷＴＮ）

入股，為了讓恒大協議安排下的債權人，有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響

，公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議，亦同時延期並重新召開景程協議安排會議及天基

協議安排會議，以便與延期並重新召開的恒大協議安排會議的時間安排保持一致。上述相關債權

人會議均延期至香港時間本月２８日舉行。

恒大目前在香港停牌，停牌前報１﹒６５港元，其美國ＡＤＲ股價跌至０﹒０００４美元

，折算約０﹒００３港元。（ｃｔ）

