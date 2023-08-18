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AH股新聞

18/08/2023 08:07

【恒大困局】中國恒大集團在美國紐約申請破產保護

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據外電報道，中國恒大（０３３３３）根據美國《破產法》第
１５章（Ｃｈａｐｔｅｒ　１５），向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護，以尋求免受債權人向
美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，恒大旗下公司景程同樣申請破產保護。
　　根據《破產法》第１５章，可令非美國企業，暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有
喘息機會而完成重組，以及與債權人就賠償方案達成和解。透過第１５章進行備案，是國際債務
重組落實交易的其中一個過程。
　　過去一段時期，中國恒大在香港與開曼群島一直尋求與境外債權人談判債務重組。集團在７
月完成債務重組磋商，法院批准就有關方案進行表決，表決時間安排在本月稍後進行。
　　中國恒大在８月１６日晚公告，因為旗下恒大汽車（００７０８）獲紐頓集團（ＮＷＴＮ）
入股，為了讓恒大協議安排下的債權人，有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響
，公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議，亦同時延期並重新召開景程協議安排會議及天基
協議安排會議，以便與延期並重新召開的恒大協議安排會議的時間安排保持一致。上述相關債權
人會議均延期至香港時間本月２８日舉行。
　　　恒大目前在香港停牌，停牌前報１﹒６５港元，其美國ＡＤＲ股價跌至０﹒０００４美元
，折算約０﹒００３港元。（ｃｔ）

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