《經濟通通訊社１８日專訊》在經濟數據全面遜色、金融風險及債務問題籠罩市場，還有人

民幣「跌跌不休」之際，人民銀行發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告，將金融維穩

提升到更高位置。不過，中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護如一聲悶雷，滬深股市今

早僅窄幅高開，滬綜指高開０﹒０４％，報３１６５﹒１點，深成指低開０﹒０６％，創業板指

低開０﹒０６％，金融股造好，醫藥股走低。

人行季度報告在房地產方面，提出將適時調整優化房地產政策，落實好「金融１６條」，加

大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，並延續實施保交樓貸款支持計劃

至２０２４年５月末；人民幣匯率方面，要在必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防

範匯率超調風險；地方債問題，人行稱密切關注重點領域風險，統籌協調金融支持地方債務風險

化解工作，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。

受人行發聲帶動，離岸在岸人民幣迎來反彈，人民幣中間價今早升７０點止五連跌，惟與市

場預測偏離逾千點，為本輪最大過濾水平。另外據傳中國相關部門本周要求國有大行在日常運作

之外，加大對外匯市場的干預力度，避免匯率出現大幅波動，因為人民幣兌美元匯率已接近

７﹒３５點位，此點位為中國領導層重視的匯率關口。

人行大額放水模式持續，今日進行９８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放

９６０億元。人行本周共進行７７５０億元逆回購，並小幅增量續做４０１０億元１年期中期借

貸便利（ＭＬＦ），全口徑計本周淨投放７５８０億元。

據外電報道，中國恒大根據美國《破產法》第１５章，向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護

，以尋求免受債權人向美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，恒大旗下公司景程同樣申請破產

保護。

另外，近日有內地媒體引述投行人士指，監管機構收緊對上市公司再融資預案的審查，把控

Ａ股市場再融資節奏，有多家公司被要求暫緩發布再融資預案，不過當局並非「一刀切」。

（ｅｙ）

