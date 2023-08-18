《經濟通通訊社１８日專訊》在經濟數據全面遜色、金融風險及債務問題籠罩市場，還有人

民幣「跌跌不休」之際，人民銀行發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告，將金融維穩

提升到一個更高的位置，亦預示著寬鬆政策將繼續加碼。中國恒大（０３３３３）在美國申請破

產保護如一聲悶雷，但滬深股市今早仍窄幅高開，惟盤中外資繼續流出，保險、銀行領漲亦無法

提振Ａ股三大指數表現，滬綜指半日跌０﹒０６％，報３１６１﹒９７點，深成指跌０﹒６９％

，創業板指跌０﹒２％。

兩市半日成交４４７４億元（人民幣．下同），較上日（１７日）同時段成交減少５％，陸

股通淨流出超過４７億元，值得留意的是若流出趨勢持續到全日收市，則會刷新陸股通開通以來

的最長淨流出記錄。

受人行發聲帶動，離岸在岸人民幣迎來反彈，人民幣中間價今早升７０點止五連跌，惟與市

場預測偏離逾千點，為本輪最大過濾水平。另外據傳中國相關部門本周要求國有大行在日常運作

之外，加大對外匯市場的干預力度，避免匯率出現大幅波動，因為人民幣兌美元匯率已接近

７﹒３５點位，此點位為中國領導層重視的匯率關口。



＊人行支持保持淨息差水平，銀行股稍升＊



人行報告指將更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，報告還指出，商業銀行要維持穩健經營、防

範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平，這樣也有利於增強商業銀行支持實體經濟的可持續

性。

銀行股幾近全線升，郵儲銀行（滬：６０１６５８）漲２﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒２％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升０﹒３％。

部分保險股升幅更強，中國人壽（滬：６０１６２８）漲３﹒８％，新華保險

（滬：６０１３３６）升２﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒８％。



＊地產股未受提振，恒大破產風險加深＊



人行報告又指，將適時調整優化房地產政策，落實好「金融１６條」，加大對住房租賃、城

中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，並延續實施保交樓貸款支持計劃至２０２４年５月

末。

不過受中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護消息影響，地產股表現平平，招商蛇口

（深：００１９７９）升０﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒６％；惟金地集團

（滬：６００３８３）跌１﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟０﹒１％。

據外電報道，中國恒大根據美國《破產法》第１５章，向紐約曼哈頓破產法院申請破產保護

，以尋求免受債權人向美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，恒大旗下公司景程同樣申請破產

保護。（ｅｙ）

