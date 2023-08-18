

《經濟通通訊社１８日專訊》在經濟數據全面遜色、金融風險及債務問題壓頂，還有人民幣

「跌跌不休」之際，人民銀行發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告，將金融維穩提升

到一個更高的位置，亦預示著寬鬆政策將繼續加碼。

中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護如一聲悶雷，滬深股市今早窄幅高開，惟悲觀

情緒繼續籠罩，盤中外資繼續流出，保險、銀行領漲亦無法提振Ａ股三大指數，午後市況持續轉

差，互聯網、醫藥、軍工、白酒等板塊跌幅居前，拖累滬綜指升一日即回跌１％，報

３１３１﹒９５點，是今年１月４日以來最低收市位置，深成指跌１﹒７５％創去年１１月以來

新低，創業板指挫１﹒３１％。傳監管鼓勵科創板公司回購，已有逾３０家公司響應，惟科創

５０仍收跌０﹒６７％。

兩市全日成交７４４６億元（人民幣．下同），按日跌０﹒６％。外資今日通過陸股通淨流

出８５﹒２２億元，至今陸股通已連續第十個交易日錄得資金淨流出，是有關機制開通以來最長

的連續淨流出交易日數，累計淨流出５４７﹒１５億元。

本周可謂壞消息一浪接一浪，先是碧桂園（０２００７）離岸債逾期還息、中融信託產品逾

期兌付，引發市場擔憂中國出現「雷曼時刻」，之後周二（１６日）公布的工業生產、投資及消

費數據全線遜預期，外資大行集體下調中國經濟增長預期，認為中國無法達成全年增長５％的官

方目標，加上數據顯示新建樓盤價格環比今年首降，反映房地產行業前景惡化。

資本市場表現更是慘不忍睹，外資流出一去無回頭，滬綜指全周下跌１﹒８％為連續兩周下

跌，不但抹平了中央政治局會議所帶來的短暫升浪，還跌到接近年內新低水平；人民幣兌美元匯

率貶至接近７﹒３５，傳當局再次出手要求國有大行加強干預。



＊外資不回頭，吃藥喝酒都不靈＊



遭當局嚴打貪腐現象的醫藥行業，相關股票已經連續三周下跌，啟迪藥業

（深：０００５９０）、賽隆藥業（深：００２８９８）、通化金馬（深：０００７６６）集體

跌停，康惠製藥（滬：６０３１３９）跌９﹒６％，華森製藥（深：００２９０７）挫８﹒５％

，華潤三九（深：０００９９９）跌８﹒３％，廣生堂（深：３００４３６）跌７％，太極集團

（滬：６００１２９）走低６﹒２％。

外資連續流出引發關注，受外資鍾愛的白酒板塊亦無運行，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）

挫５﹒６％，五糧液（深：０００８５８）、酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒９％，舍得酒

業（滬：６００７０２）跌２﹒８％，貴州茅台（滬：６００５１９）走低１﹒４％。



＊銀行股勉強撐住，地產股很悲觀＊



人行報告指將更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，報告還指出，商業銀行要維持穩健經營、防

範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平，這樣也有利於增強商業銀行支持實體經濟的可持續

性。

銀行股成今日維穩主力，不過午後升幅亦收窄，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒９％

，郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚０﹒８％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒７％，農

業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。

人行報告又指，將適時調整優化房地產政策，落實好「金融１６條」，加大對住房租賃、城

中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，並延續實施保交樓貸款支持計劃至２０２４年５月

末。不過受中國恒大（０３３３３）在美國申請破產保護消息影響，大部分地產股仍跌，金地集

（深：０００００２）軟１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８４﹒００ －１﹒２３

上證綜合指數 ３１３１﹒９５ －１﹒００ ３２０４﹒４９

上證Ａ股指數 ３２８３﹒３８ －１﹒０１

深證成份指數 １０４５８﹒５１ －１﹒７５ ４２４２﹒２５

深圳創業板指數 ２１１８﹒９２ －１﹒３１

上證Ｂ股指數 ２６１﹒４８ －０﹒７８ １﹒００

深證Ｂ股指數 １１５６﹒１９ －０﹒９３ ０﹒５１

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