《經濟通通訊社１８日專訊》面對低迷的市場情緒，據《彭博》引述知情人士表示，為了呵

護滬深股市，監管部門本周通過交易所做出指引，鼓勵科創板公司回購股份，同時建議有再融資

意向或者拿到批文的公司考慮進行回購。科創５０指數昨日創下８９６﹒４４點的２０２２年

１０月以來新低，儘管有逾３０多家科創板公司提出回購股份，科創５０今早高開後倒跌，收跌

０﹒６７％，報９０４﹒２５點。

彭博匯總交易所公告顯示，自昨日盤後以來，已有逾３０家科創板公司公告實控人、董事長

等提議回購股份，包括華熙生物（滬：６８８３６３）、安集科技（滬：６８８０１９）等。

《證券時報》統計指，昨日晚間近３０家Ａ股上市公司發布回購公告，內容多數為實控人、

董事長提議回購公司股份，回購金額在１０００萬元人民幣至４億元人民幣不等。事實上，回購

公告在前一晚（１６日）已密集湧現。當晚，包括奧泰生物（滬：６８８６０６）、理工導航

（滬：６８８２８２）、麥瀾德 （滬：６８８２７３）、晶華微等（滬：６８８１３０）等公

司公告稱，公司董事長提議回購股份。其中理工導航提議的回購金額較大，上限為１億元。

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