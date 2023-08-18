《經濟通通訊社１８日專訊》昊海生科（０６８２６）（滬：６８８３６６）ＡＨ股齊漲，

Ａ股漲逾６％，Ｈ股漲２％。

公司公告，上半年收入１３﹒０６億元（人民幣．下同），同比增加３６﹒５４％，純利

２﹒０５億元，按年升１﹒８９倍；每股盈利１﹒２元，不派中期息。此外，公司董事長侯永泰

提議用公司自有資金以集中競價交易方式回購Ａ股股份，回購金額不低於１億元且不超２億元。

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