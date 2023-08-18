《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行發布第二季中國貨幣政策執行報告，指出儘管當前中

國經濟運行面臨諸多困難挑戰，過程中需進一步發揮銀行服務實體經濟重要作用，暢通經濟金融

良性循環。考慮到金融周期和經濟周期往往不完全同步，銀行信貸風險暴露需要一段時間，相信

會有一定的財力準備和風險緩衝。人行強調，商業銀行盈利狀況也會隨著經濟周期波動，應該理

性看待，不必過度解讀。

人行指，近年來，國內商業銀行利潤保持增長，但淨息差持續收窄，利潤增速有所下降，商

業銀行向實體經濟發放貸款面臨資本約束，化解風險也要消耗資本，重申中國對商業銀行資本充

足率，有明確的監管標準，認為商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，保持合理利潤和淨息差

水平，均有利支持實體經濟的可持續性。

滬深銀行股全線升，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升２﹒６８％，中信銀行

（滬：６０１９９８）升２﹒３６％，民生銀行（滬： ６０００１６）升１﹒７８％，建設銀

行（滬：６０１９３９）升１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒２７％，青島銀行

（深：００２９４８）升１﹒１８％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒０９％。（ｃｔ）

