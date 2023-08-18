《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行時隔兩個月再於周二（１５日）下調中期借貸便利

（ＭＬＦ）、逆回購和常備借貸便利（ＳＬＦ）利率，８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）降息已

成定局。據《路透》調查顯示，有７７％的受訪者預計本月ＬＰＲ將非對稱降息，近半數預計五

年期以上ＬＰＲ降幅將超過本次ＭＬＦ下調的１５個基點，以提振岌岌可危的房地產業。



＊７７％料非對稱降息，４６％料五年期降幅超１５基點＊



與７月對ＬＰＲ持穩預期一邊倒不同，市場對８月ＬＰＲ選項繁多。３５名受訪者當中，

１２位預計一年期ＬＰＲ降１５基點、五年期以上降２０基點，佔３４％；１１位預計一年期降

１０基點、五年期以上降１５基點，佔３１％；６位預計兩個期限均降１５基點，佔１７％；３

位預計一年期降１０基點、五年期以上降２０基點，佔９％；２位預計均降１０基點，佔６％；

１位預計一年期降１５基點、五年期以上降３０基點，佔３％。

華南一銀行交易員稱，本月一年期ＬＰＲ降幅有望與ＭＬＦ持平，與房地產相關度強的五年

期以上ＬＰＲ降幅或更大，達２０基點。不過，也有交易員指出，考慮到銀行淨息差壓力，本月

ＬＰＲ會調降但幅度可能不會很激進，例如一年期下調１０基點，五年期以上下調１５基點。

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