《經濟通通訊社１８日專訊》商務部發言人束珏婷昨（１７日）表示，台灣地區禁止進口大

陸的產品範圍近年日益擴大，對台貿易壁壘調查初步顯示，台灣地區相關限制措施涉違反世貿組

織關於「非歧視原則」「普遍取消數量限制原則」等規則，商務部會依據有關規定研究中止或部

分中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ＥＣＦＡ）項下給予台灣產品相關稅收優惠。

國務院對台事務辦公室發言人朱鳳蓮今日進一步指出，ＥＣＦＡ是為推動實現兩岸經濟關係

正常化、制度化及自由化達成的特殊安排，其生效實施為兩岸特別是台灣相關企業和民眾帶來實

實在在的利益。然而，民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，

還不斷變本加厲。商務部對台貿易壁壘調查立案時涉及產品２４５５項，在調查期間又調整至

２５０９項；初步調查結果顯示，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ＥＣＦＡ關於推動

兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ＥＣＦＡ有關「逐步減少或取消雙方之間實

質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。

國台辦支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應措施。參與

調查的兩岸企業和商協會則呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。（ｓｌ）

