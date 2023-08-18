  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/08/2023 15:07

《中國要聞》國產反詐電影《孤注一擲》被指控侵權，阿里萬達捲入

　　《經濟通通訊社１８日專訊》正在內地熱映的國產反詐騙電影《孤注一擲》昨日遭寧波空谷
幽水影業指控侵犯其原創系列電影《捕魚行動》的版權。寧波空谷幽水影業表示，已向國家電影
局舉報並提出訴訟，強調自電影立項以來，從電影名稱、題材、故事情節、編劇創作及劇本制作
等方面都作出大量策劃工作，投入人力並注入資金，卻遭有關方面非法使用其立項文件拍攝和宣
傳，再改名投入公映。
　　公開資料顯示，《孤注一擲》出品方為壞猴子文化、淘票票、中國電影
（滬：６００９７７）、上獅文化、裕野文化。另外，《孤注一擲》有１９家聯合出品方，包括
華人影業、萬達電影（深：００２７３９）、博納電影、微夢創科（微博）、抖音文化等。其中
萬達電影在互動平台表示，公司參與投資《孤注一擲》，但影片投資比例屬於商業機密，未在披
露範圍內。
　
＊空谷幽水影業與上海阿里影業各佔一半版權和投資權＊
　
　　寧波空谷幽水影業昨在一份嚴正聲明中指出，《孤注一擲》源自其原創的系列電影《捕魚行
動》。《捕魚行動》系列電影是其與上海阿里巴巴影業合作開發的項目，兩者各佔一半版權和投
資權。壞猴子文化曾與上海阿里影業洽談合作開發《捕魚行動》系列電影之《捕魚之放手一搏》
，空谷幽水影業前期配合上海阿里影業引入壞猴子文化進行策劃，惟最終上海阿里影業與壞猴子
文化及其他出品方，非法排除空谷幽水影業的投資權和版權人身份，自行將曾用名《捕魚》、《
捕魚之放手一搏》等名稱的電影更名為《孤注一擲》。壞猴子文化更在未取得空谷幽水影業授權
下，排除空谷幽水影業版權和投資權，將空谷幽水影業已於２０１８年取得著作權的原創作品申
請立項和拍攝，並於２０２３年３月取得立項，惟據公開信息顯示，該片早在２０２１年９月完
成拍攝。
　　空谷幽水影業今日進一步指出，今次侵權案今年７月１９日已經北京市互聯網法院申請立案
；７月２７日在北京市朝陽區人民法院申請立案，８月１日立案成功，８月５日在抖音平台發布
侵權聲明。《孤注一擲》原定８月１１日上映，後提前至８月８日。
　　《孤注一擲》據報取材自上萬宗真實詐騙個案，自８月８日上映以來引起廣泛關注，票房亦
一直走高。據燈塔專業版實時數據，截至今日下午１時１７分，其票房已突破２３億元人民幣，
而其映前票房預測不足１０億元人民幣。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金