《經濟通通訊社１８日專訊》正在內地熱映的國產反詐騙電影《孤注一擲》昨日遭寧波空谷

幽水影業指控侵犯其原創系列電影《捕魚行動》的版權。寧波空谷幽水影業表示，已向國家電影

局舉報並提出訴訟，強調自電影立項以來，從電影名稱、題材、故事情節、編劇創作及劇本制作

等方面都作出大量策劃工作，投入人力並注入資金，卻遭有關方面非法使用其立項文件拍攝和宣

傳，再改名投入公映。

公開資料顯示，《孤注一擲》出品方為壞猴子文化、淘票票、中國電影

（滬：６００９７７）、上獅文化、裕野文化。另外，《孤注一擲》有１９家聯合出品方，包括

華人影業、萬達電影（深：００２７３９）、博納電影、微夢創科（微博）、抖音文化等。其中

萬達電影在互動平台表示，公司參與投資《孤注一擲》，但影片投資比例屬於商業機密，未在披

露範圍內。



＊空谷幽水影業與上海阿里影業各佔一半版權和投資權＊



寧波空谷幽水影業昨在一份嚴正聲明中指出，《孤注一擲》源自其原創的系列電影《捕魚行

動》。《捕魚行動》系列電影是其與上海阿里巴巴影業合作開發的項目，兩者各佔一半版權和投

資權。壞猴子文化曾與上海阿里影業洽談合作開發《捕魚行動》系列電影之《捕魚之放手一搏》

，空谷幽水影業前期配合上海阿里影業引入壞猴子文化進行策劃，惟最終上海阿里影業與壞猴子

文化及其他出品方，非法排除空谷幽水影業的投資權和版權人身份，自行將曾用名《捕魚》、《

捕魚之放手一搏》等名稱的電影更名為《孤注一擲》。壞猴子文化更在未取得空谷幽水影業授權

下，排除空谷幽水影業版權和投資權，將空谷幽水影業已於２０１８年取得著作權的原創作品申

請立項和拍攝，並於２０２３年３月取得立項，惟據公開信息顯示，該片早在２０２１年９月完

成拍攝。

空谷幽水影業今日進一步指出，今次侵權案今年７月１９日已經北京市互聯網法院申請立案

；７月２７日在北京市朝陽區人民法院申請立案，８月１日立案成功，８月５日在抖音平台發布

侵權聲明。《孤注一擲》原定８月１１日上映，後提前至８月８日。

《孤注一擲》據報取材自上萬宗真實詐騙個案，自８月８日上映以來引起廣泛關注，票房亦

一直走高。據燈塔專業版實時數據，截至今日下午１時１７分，其票房已突破２３億元人民幣，

而其映前票房預測不足１０億元人民幣。（ｓｌ）

