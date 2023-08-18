《經濟通通訊社１８日專訊》正在內地熱映的國產反詐騙電影《孤注一擲》昨日遭寧波空谷

幽水影業指控侵犯其原創系列電影《捕魚行動》的版權。寧波空谷幽水影業表示，已向國家電影

局舉報並提出訴訟，案件已獲北京市朝陽區人民法院立案。

捲入事件的阿里影業（０１０６０）今日發布嚴正聲明回應稱，寧波空谷幽水影業聲明所述

嚴重不符合事實，且寧波空谷幽水影業與阿里影業在其他項目上的合作，與電影《孤注一擲》無

關。阿里影業強調，寧波空谷幽水影業已經嚴重損害《孤注一擲》及阿里影業的名譽權及相關權

益，阿里影業會整理相關證據，積極應訴並且反訴，已於８月９日委托律師事務所向寧波空谷幽

水影業發送律師函。

《孤注一擲》出品方為壞猴子文化、淘票票、中國電影（滬：６００９７７）、上獅文化、

裕野文化，電影並有華人影業、萬達電影（深：００２７３９）等１９家聯合出品方。寧波空谷

幽水影業昨發布聲明指控，《孤注一擲》源自其原創的系列電影《捕魚行動》，而《捕魚行動》

是其與上海阿里巴巴影業合作開發的項目，雙方各佔一半版權和投資權；策劃期配合上海阿里影

業引入了壞猴子文化。然而，寧波空谷幽水影業對《捕魚行動》的投資權和版權人身份最終被排

除在外，壞猴子文化將寧波空谷幽水影業已於２０１８年取得著作權的原創作品申請立項和拍攝

，再更名為《孤注一擲》上映。（ｓｌ）

