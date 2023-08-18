《經濟通通訊社１８日專訊》中央政治局會議對資本市場工作作出重要部署，明確提出「要

活躍資本市場，提振投資者信心」。中證監今日公布一攬子政策措施包括優化完善交易機制，將

推出以下措施：一是降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率。二是進一步擴大融資融

券標的範圍，降低融資融券費率，將ＥＴＦ納入轉融通標的。三是完善股份減持制度，加強對違

規減持、「繞道式」減持的監管，同時嚴懲違規減持行為。四是優化交易監管，增強交易便利性

和暢通性，提升交易監管透明度。適時推出程序化交易報告制度。五是研究適當延長Ａ股市場、

交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。



＊研究降低場內融資業務保證金比率＊



激發市場機構活力，促進行業高質量發展。一是堅持集約化、差異化、功能化、國際化發展

方向，建設高質量投資銀行。優化證券公司風控指標計算標準，適當放寬對優質證券公司的資本

約束，提升資本使用效率。

二是實施融資融券逆周期調節，在槓桿風險總體可控的前提下，研究適度降低場內融資業務

保證金比率。

三是研究推出深證１００股指期貨期權、中證１０００ＥＴＦ期權等系列金融期貨期權品種

，更好滿足投資者風險管理需要。允許更多境內外投資機構在審慎前提下使用衍生品管理風險。

四是落實差異化監管政策，對優質私募股權創投基金簡化登記備案，進一步推進私募股權創

投基金實物分配股票試點。

五是大力發展中國特色指數體系和指數化投資，鼓勵各類資金通過指數化投資入市。

