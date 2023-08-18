《經濟通通訊社１８日專訊》中央政治局會議對資本市場工作作出重要部署，明確提出「要

活躍資本市場，提振投資者信心」。中證監今日公布一攬子政策措施包括，加快投資端改革，大

力發展權益類基金。加快制定資本市場投資端改革行動方案，從推動公募基金行業高質量發展、

持續優化市場投資生態、加大中長期資金引入力度等方面作出系統安排。



＊降低公募基金管理費率水平＊



大力發展權益類基金是投資端改革的重要內容，重點措施包括：一是放寬指數基金註冊條件

，提升指數基金開發效率，鼓勵基金管理人加大產品創新力度。二是推進公募基金費率改革全面

落地，降低管理費率水平。三是引導頭部公募基金公司增加權益類基金發行比例，促進公募基金

總量提升和結構優化。四是引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度。五是建立公募基

金管理人「逆周期布局」激勵約束機制，減少順周期共振。六是拓寬公募基金投資范圍和策略，

放寬公募基金投資股票股指期權、股指期貨、國債期貨等品種的投資限制。



＊支持上市公司開展股份回購，完善系統性分紅約束機制＊



中證監表示，要提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者。一是制定實施資本市場服務高

水平科技自立自強行動方案。建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併

購重組「綠色通道」。

二是強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預

期性。研究完善系統性長期性分紅約束機制。通過引導經營性現金流穩定的上市公司中期分紅、

加強對低分紅公司的信息披露約束等方式，讓投資者更早、更多分享上市公司業績紅利。

三是修訂股份回購制度規則，放寬相關回購條件，支持上市公司開展股份回購。

四是深化上市公司併購重組市場化改革。優化完善「小額快速」審核機制，適當提高輕資產

科技型企業重組的估值包容性，豐富重組支付和融資工具。

五是進一步推動中國特色估值體系建設。突出扶優限劣，研究對於破發或破淨的上市公司和

行業，適當限制其融資活動，要求其提出改善市值的方案。

六是統籌好一二級市場平衡。合理把握ＩＰＯ、再融資節奏，完善一二級市場逆周期調節。

此外，在支持北交所高質量發展、推出企業境外上市「綠燈」案例、進一步推動ＲＥＩＴｓ常態

化發行方面也將推出務實舉措。（ｅｗ）

