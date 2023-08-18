《經濟通通訊社１８日專訊》７月中央政治局會議對資本市場工作作出重要部署，明確提出
「要活躍資本市場，提振投資者信心」。近期市場對股票市場Ｔ＋０交易制度討論較多，不過對
於是否會推出這項制度，中證監卻持否定態度，認為現時推Ｔ＋０時機還不成熟。
＊Ｔ＋０交易可能放大市場投機炒作和操縱風險＊
中證監表示，中國股票市場是否應當實行Ｔ＋０交易，近年來有廣泛討論，總體上，各方面
對此分歧較大。Ｔ＋０交易客觀上對於豐富交易方式、提高交易活躍度具有一定積極作用。但也
要看到，上市公司股價走勢取決於上市公司質量和經營效益，Ｔ＋０交易方式對市場估值的中長
期影響有限。目前Ａ股市場以中小投資者為主，持股市值在５０萬元以下的小散戶占比９６％，
現階段實行Ｔ＋０交易可能放大市場投機炒作和操縱風險，特別是機構投資者大量運用程序化交
易，實行Ｔ＋０交易將加劇中小投資者的劣勢地位，不利於市場公平交易。現階段實行Ｔ＋０交
易的時機不成熟。
＊調降證券交易印花稅稅率具體情況建議向主管部門了解＊
對於近期投資者關於降低證券交易印花稅稅率的呼聲較多，中證監表示，已關注到市場對調
降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切。從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、
活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門了解。（ｅｗ）
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