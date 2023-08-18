《經濟通通訊社１８日專訊》７月中央政治局會議對資本市場工作作出部署，明確提出「要

活躍資本市場，提振投資者信心」，對於引入更多中長期資金方面有什麼考慮和具體舉措，中證

監表示，總體上看，中長期資金不足仍是制約資本市場健康發展的突出問題。目前，中長期資金

持股占比不足６％，遠低於境外成熟市場普遍超過２０％的水平。在有關方面大力支持下，正在

研究制定資本市場投資端改革方案。



＊將指數基金等權益類產品納入個人養老金產品體系＊



中證監指出，在引入更多中長期資金方面，重點是營造有利於中長期資金入市的政策環境。

具體舉措：一是支持全國社保基金、基本養老保險基金、年金基金擴大資本市場投資範圍；二是

研究完善戰略投資者認定規則，支持全國社保基金等中長期資金參與上市公司非公開發行；三是

制定機構投資者參與上市公司治理行為規則，發揮專業買方約束作用；四是優化投資交易監管，

研究優化適用大額持股信息披露、短線交易、減持限制等法規要求，便利專業機構投資運作管理

；五是豐富場內外金融衍生投資工具，優化各類機構投資者對衍生品使用限制，提升風險管理效

率；六是豐富個人養老金產品體系，將指數基金等權益類產品納入投資選擇範圍。（ｅｗ）

