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AH股新聞

18/08/2023 17:15

【內房困局】中證監：化解大房企債券違約風險，支持合理融資需求

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中證監會負責人表示，堅持底線思維，全力做好房地產、城投
等重點領域風險防控。適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，繼續抓好資本市場支持
房地產市場平穩健康發展政策措施落地見效。保持房企股債融資渠道總體穩定，支持正常經營房
企合理融資需求。堅持「一企一策」，穩妥化解大型房企債券違約風險。強化城投債券風險監測
預警，把公開市場債券和非標債務「防爆雷」作為重中之重，全力維護債券市場平穩運行。
（ｃｔ）

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