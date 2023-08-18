《經濟通通訊社１８日專訊》中證監會負責人表示，堅持底線思維，全力做好房地產、城投

等重點領域風險防控。適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，繼續抓好資本市場支持

房地產市場平穩健康發展政策措施落地見效。保持房企股債融資渠道總體穩定，支持正常經營房

企合理融資需求。堅持「一企一策」，穩妥化解大型房企債券違約風險。強化城投債券風險監測

預警，把公開市場債券和非標債務「防爆雷」作為重中之重，全力維護債券市場平穩運行。

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