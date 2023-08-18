【ＦＯＣＵＳ】看聯儲如何變臉……自７月議息會議不再預期衰退，１０年期及３０年期美

債殖利率，周四（１７日）分別逼近２００７年及２０１１年以來最高；大流行前長期高於美債

且走勢亦步亦趨的中國１０年期國債殖利率，再失守２﹒６％。隨著美國財政部預告新債發行井

噴，以及聯儲靜雞雞持續縮表，美債息恐仍未見頂，最終會否反噬自身？



＊大買家退場，債息升不停＊



連續第三年在１０年期美債撞得頭破血流的債市買家，仍在不遺餘力地買買買；據ＥＰＦＲ

Ｇｌｏｂａｌ統計，截至上周，美債投資基金今年以來錄資金流入１２７０億美元，商品期貨

交易委員會（ＣＦＴＣ）數據另顯示，資產管理公司的美債期貨多頭頭寸上周增至紀錄高位。背

後驅動力或來自，債價低見１６年低位，無風險利率高達逾４％，扣除通脹預期的實質利率更創

１４年高。

不過，美債昔日的大買家中國，過去１１個月以來（去年８月至今年６月），其中１０個月

都在減持，最新持倉錄８３５４億美元的１４年新低。此外，在大流行初期大舉入市的聯儲，截

至昨日的最新投資組合（包括美國國債、ＭＢＳ）報７﹒５６萬億美元，相當於較去年５月的

８﹒５５萬億美元峰值縮水近萬億美元。



＊衝擊抵押貸款及華府開支＊



兩大買家卻步，疊加美國財政部月初預告「未來幾季可能有必要進一步逐步提高發行規模」

，美債殖利率恐仍未見頂，前財長薩默斯就押注，１０年期美息未來料上試４﹒７５％。

債息愈升愈有，首當其衝是美國人的抵押貸款利率最新突破７％，跟三年前低至３％以下相

比，美國現房的中位價卻由２９﹒４萬美元飆升至４１萬美元；若假設首付２０％不變，月供款

由之前的９９０美元翻倍至２２０２美元。另一顯而易見的衝擊則是聯邦政府的利息支出，據國

會預算辦公室預測，２０２３年度淨利息成本總額將達６６３０億美元，２０２４年７４４９億

美元，繼而２０３３年達到１﹒４萬億美元；而此尚未考慮逾四成的公眾持有債務將於一年內到

期，和未來中標利率繼續上行的風險。



＊國務院重申完成全年目標＊



換言之，「不可持續」四個大字寫在華府的赤字薄上，最新會議紀要變本加厲放鷹的聯儲是

否口是心非，未來數月將見分曉。

值得留意的是，周四召開的中國國務院全體會議首次提出，「對做好下一步工作進行再部署

、再推進，確保完成全年目標任務」，「要大力提升行政效能，為完成各項任務提供有力保障」

以及人行貨幣政策執行報告首提「堅決防範匯率超調風險」，政策進入集中落地期，會否令背道

而馳的中美債息重新同步，並推動人民幣見底回升，拭目以待。

