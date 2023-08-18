《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監管總局發布２０２３年第二季銀行業主要監管指標

數據情況。２０２３年第二季末，商業銀行信貸資產質量基本穩定。商業銀行不良貸款餘額

３﹒２萬億元（人民幣．下同），較上季末增加８３１億元；商業銀行不良貸款率１﹒６２％，

較上季末基本持平。

二季度末，商業銀行正常貸款餘額１９３﹒８萬億元，其中正常類貸款集額１８９﹒５萬億

元，關注類貸款餘額４﹒２萬億元。





＊商業銀行淨利潤增速降，資本充足率跌至１４﹒６６％＊



上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長２﹒６％，增速較去年同期下降

４﹒５個百分點。平均資本利潤率為９﹒６７％，較上季末下降０﹒６６個百分點。平均資產利

潤率為０﹒７５％，較上季末下降０﹒０６個百分點。

第二季末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒６萬億元，較上季末增加１９８９億元；撥備

覆蓋率為２０６﹒１３％，較上季末上升０﹒９個百分點；貸款撥備率為３﹒３５％，較上季末

上升０﹒０３個百分點。

第二季末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１４﹒６６％，較上季末下降

０﹒２個百分點。一級資本充足率為１１﹒７８％，較上季末下降０﹒２１個百分點。核心一級

資本充足率為１０﹒２８％，較上季末下降０﹒２２個百分點。

第二季末，商業銀行流動性覆蓋率為１５０﹒８６％，較上季末上升１﹒４個百分點；流動

性比例為６４﹒３７％，較上季末上升１﹒４個百分點；人民幣超額備付金率１﹒７８％，較上

季末下降０﹒１７個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７７﹒６９％，較上季末上升

０﹒１２個百分點。



＊小微企業貸款餘額６７﹒１萬億＊



第二季末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額４０６﹒２萬億元，同比增長１０﹒４％。

其中，大型商業銀行本外幣資產總額１７１﹒５萬億元，同比增長１３﹒３％，佔比４２﹒２％

；股份制商業銀行本外幣資產總額６９﹒６萬億元，同比增長７％，佔比１７﹒１％。

第二季末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和

小微企業主貸款）餘額６７﹒１萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型小微企

業貸款餘額２７﹒４萬億元，同比增長２５﹒７％。保障性安居工程貸款餘額６﹒５萬億元。

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