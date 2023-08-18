《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監管總局發布２０２３年第二季銀行業主要監管指標
數據情況。２０２３年第二季末，商業銀行信貸資產質量基本穩定。商業銀行不良貸款餘額
３﹒２萬億元（人民幣．下同），較上季末增加８３１億元；商業銀行不良貸款率１﹒６２％，
較上季末基本持平。
二季度末，商業銀行正常貸款餘額１９３﹒８萬億元，其中正常類貸款集額１８９﹒５萬億
元，關注類貸款餘額４﹒２萬億元。
＊商業銀行淨利潤增速降，資本充足率跌至１４﹒６６％＊
上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長２﹒６％，增速較去年同期下降
４﹒５個百分點。平均資本利潤率為９﹒６７％，較上季末下降０﹒６６個百分點。平均資產利
潤率為０﹒７５％，較上季末下降０﹒０６個百分點。
第二季末，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒６萬億元，較上季末增加１９８９億元；撥備
覆蓋率為２０６﹒１３％，較上季末上升０﹒９個百分點；貸款撥備率為３﹒３５％，較上季末
上升０﹒０３個百分點。
第二季末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１４﹒６６％，較上季末下降
０﹒２個百分點。一級資本充足率為１１﹒７８％，較上季末下降０﹒２１個百分點。核心一級
資本充足率為１０﹒２８％，較上季末下降０﹒２２個百分點。
第二季末，商業銀行流動性覆蓋率為１５０﹒８６％，較上季末上升１﹒４個百分點；流動
性比例為６４﹒３７％，較上季末上升１﹒４個百分點；人民幣超額備付金率１﹒７８％，較上
季末下降０﹒１７個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７７﹒６９％，較上季末上升
０﹒１２個百分點。
＊小微企業貸款餘額６７﹒１萬億＊
第二季末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額４０６﹒２萬億元，同比增長１０﹒４％。
其中，大型商業銀行本外幣資產總額１７１﹒５萬億元，同比增長１３﹒３％，佔比４２﹒２％
；股份制商業銀行本外幣資產總額６９﹒６萬億元，同比增長７％，佔比１７﹒１％。
第二季末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和
小微企業主貸款）餘額６７﹒１萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型小微企
業貸款餘額２７﹒４萬億元，同比增長２５﹒７％。保障性安居工程貸款餘額６﹒５萬億元。
（ｓｌ）
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