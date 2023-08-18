《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今日在網站披露多份大額罰單，其中中
國華融（０２７９９）因違規投資非公開發行股票，被罰款約７１１﹒９萬元（人民幣．下同）
、沒收違法所得約７１１﹒９萬元，合計１４２３﹒８萬元。
此外，中國東方資產管理因以收購不良債權為名向企業提供融資，非潔淨收購不良債權，以
及違規通過集團內協同業務規避集中度監管，被罰款５３０萬元。（ｓｌ）
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18/08/2023 17:45
《中國監管》中國華融、中國東方被金監總局罰款共約二千萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今日在網站披露多份大額罰單，其中中
國華融（０２７９９）因違規投資非公開發行股票，被罰款約７１１﹒９萬元（人民幣．下同）
、沒收違法所得約７１１﹒９萬元，合計１４２３﹒８萬元。
此外，中國東方資產管理因以收購不良債權為名向企業提供融資，非潔淨收購不良債權，以
及違規通過集團內協同業務規避集中度監管，被罰款５３０萬元。（ｓｌ）
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