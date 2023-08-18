《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局今日在網站披露多份大額罰單，其中中

國華融（０２７９９）因違規投資非公開發行股票，被罰款約７１１﹒９萬元（人民幣．下同）

、沒收違法所得約７１１﹒９萬元，合計１４２３﹒８萬元。

此外，中國東方資產管理因以收購不良債權為名向企業提供融資，非潔淨收購不良債權，以

及違規通過集團內協同業務規避集中度監管，被罰款５３０萬元。（ｓｌ）

