《經濟通通訊社１８日專訊》茂業國際（００８４８）公布，附屬公司茂業商業

（滬：６００８２８）截至６月３０日止中期純利１﹒８億元（人民幣．下同），升

３０﹒６５％，每股盈利１０﹒６６分。

該集團指，茂業商業扣除非經常性損益之盈利１﹒０９億元，跌２０％，收入１７﹒６億元

，升４％，零售門市２３家，６０％為自置物業。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

