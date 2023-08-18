《經濟通通訊社１８日專訊》茂業國際（００８４８）公布，附屬公司茂業商業
（滬：６００８２８）截至６月３０日止中期純利１﹒８億元（人民幣．下同），升
３０﹒６５％，每股盈利１０﹒６６分。
該集團指，茂業商業扣除非經常性損益之盈利１﹒０９億元，跌２０％，收入１７﹒６億元
，升４％，零售門市２３家，６０％為自置物業。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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18/08/2023 07:53
《神州民企》茂業國際（０８４８）上市附屬茂商中期盈利升３１％
《經濟通通訊社１８日專訊》茂業國際（００８４８）公布，附屬公司茂業商業
（滬：６００８２８）截至６月３０日止中期純利１﹒８億元（人民幣．下同），升
３０﹒６５％，每股盈利１０﹒６６分。
該集團指，茂業商業扣除非經常性損益之盈利１﹒０９億元，跌２０％，收入１７﹒６億元
，升４％，零售門市２３家，６０％為自置物業。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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