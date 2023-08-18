  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/08/2023 07:53

《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技中期盈利跌２６％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利約１３﹒９２億元，跌２６﹒２１％，每股盈
利８２﹒９４分，扣除非經常性損益之盈利１２﹒５億元，升０﹒０３％。
　　該集團指，中材科技營業收入１２３﹒８億元，升８﹒３％，加權平均資產收益率
７﹒０４％，跌４﹒１個百分點。於６月底淨資產１７６億元，跌８﹒８％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/08/2023 07:53  中海油（８８３）中期純利６３８億人幣，跌１１％，派息５９港仙

下一篇新聞︰18/08/2023 07:53  《神州民企》茂業國際（０８４８）上市附屬茂商中期盈利升３１％

其他AH股新聞
More

18/08/2023 07:53  《國企紅籌》昊海生物（０６８２６）中期純利升近２倍，不派息

18/08/2023 07:52  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金