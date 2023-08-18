《經濟通通訊社１８日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利約１３﹒９２億元，跌２６﹒２１％，每股盈
利８２﹒９４分，扣除非經常性損益之盈利１２﹒５億元，升０﹒０３％。
該集團指，中材科技營業收入１２３﹒８億元，升８﹒３％，加權平均資產收益率
７﹒０４％，跌４﹒１個百分點。於６月底淨資產１７６億元，跌８﹒８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
18/08/2023 07:53
《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技中期盈利跌２６％
《經濟通通訊社１８日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利約１３﹒９２億元，跌２６﹒２１％，每股盈
利８２﹒９４分，扣除非經常性損益之盈利１２﹒５億元，升０﹒０３％。
該集團指，中材科技營業收入１２３﹒８億元，升８﹒３％，加權平均資產收益率
７﹒０４％，跌４﹒１個百分點。於６月底淨資產１７６億元，跌８﹒８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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