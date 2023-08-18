《經濟通通訊社１８日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技

（深：００２０８０）截至６月３０日止中期盈利約１３﹒９２億元，跌２６﹒２１％，每股盈

利８２﹒９４分，扣除非經常性損益之盈利１２﹒５億元，升０﹒０３％。

該集團指，中材科技營業收入１２３﹒８億元，升８﹒３％，加權平均資產收益率

７﹒０４％，跌４﹒１個百分點。於６月底淨資產１７６億元，跌８﹒８％。（ｗｈ）



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