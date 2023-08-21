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AH股新聞

21/08/2023 09:00

《駐京專電》人行等三部門部署金融支持實體經濟，促優化地產信貸

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人民銀行、金融監管總局、中證監１８日
聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作。會議強調，
金融支持實體經濟「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續」（即「１８字方針」）。
　
＊積極推動城中村改造、平急兩用公共基礎設施建設＊
　
　　會議要求調整優化房地產信貸政策，繼續推動實體經濟融資成本穩中有降。主要金融機構要
主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用；要注重保持好貸款平穩增長
的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。要注意挖掘新的信貸增
長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、
平急兩用公共基礎設施建設。
　
＊豐富防範化解債務風險的工具和手段＊
　
　　要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其
他金融產品價格關係；發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可
持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。
　　會議並要求，金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險
的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統
性風險的底線。
　　會議指出，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。金融部門要繼續落實好穩
健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生
動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

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