《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海發布《關於支持臨港新片區深化拓展

特殊經濟功能走在高質量發展前列的若干意見》，提出２９項任務舉措，要求在原有賦予臨港新

片區管委會市級和區級經濟管理權限的基礎上，在產業升級、城市建設、人才招引、綜合執法等

領域繼續為臨港新片區放權賦能。

《意見》提出，要進一步加強臨港新片區發展財力保障、加強土地指標統籌保障、鼓勵土地

節約集約混合利用。繼續支持臨港新片區產城融合區域內產生的地方收入留存臨港新片區，同時

優化完善資金結算機制，由管委會自行制定資金管理辦法、自主使用。

在促進科技前沿產業發展方面，要進一步賦予臨港新片區管委會科技創新發展有關區級推薦

權、推進智能網聯汽車創新應用、支持臨港新片區建設高能級低碳綠色數據中心等支持政策。加

快建設國際數據港、支持臨港新片區打造跨境資產管理示範區、支持在臨港新片區設立外商投資

性公司、提升高端航運服務能級、支持離岸貿易創新發展、完善技術貿易交易體系等。

在人才和城市服務方面，《意見》提出，要進一步優化高校應屆畢業生直接落戶政策、優化

完善人才引進落戶重點支持行業範圍、加大技術技能人才培養力度、實行更加開放靈活的激勵機

制、深入推進人才安居工程、進一步改善臨港新片區住房條件。支持臨港新片區建設基於新型教

育教學模式的高水平基礎教育學校，以及中外合作應用科技大學和優質民辦幼兒園，滿足各類人

才對教育多樣化、個性化的需求

