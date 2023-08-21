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AH股新聞

21/08/2023 16:22

《滬港通》北向額度全日反增４３﹒４億，南向使用５１﹒６億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５６３﹒４１億元，賣盤超買盤，額度全日反增４３﹒４１億元，佔每日額度８﹒３％

　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３６８﹒４４億元，買盤超賣
盤，額度全日使用５１﹒５６億元，佔每日額度１２﹒３％。

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