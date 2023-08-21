《經濟通通訊社２１日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒５１億元，賣盤超買盤，額度全日反增５０８６﹒９６萬元，佔每日額度不足
１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３６５﹒１１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用５４﹒８９億元，佔每日額度１３﹒１％。
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21/08/2023 16:22
《深港通》北向額度全日反增５０８７萬，南向使用５４﹒９億
《經濟通通訊社２１日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒５１億元，賣盤超買盤，額度全日反增５０８６﹒９６萬元，佔每日額度不足
１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３６５﹒１１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用５４﹒８９億元，佔每日額度１３﹒１％。
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