《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，７月

５Ｇ套餐用戶數為２﹒９８億戶，當月淨增３２９萬戶，而今年首７個月累計淨增３０１９萬戶

。

集團指，７月整體移動用戶約４﹒０３億戶，當月淨增７８萬戶，首７個月累計淨增

１１５１萬戶；有線寬帶用戶數達１﹒８７億戶，當月淨增６０萬戶，首７個月累計淨增５９６

萬戶；固定電話用戶數為１﹒０３億戶，當日淨減３３萬戶，首７個月累計淨減２１０萬戶。

（ａｃ）

