《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，７月
５Ｇ套餐用戶數為２﹒９８億戶，當月淨增３２９萬戶，而今年首７個月累計淨增３０１９萬戶
。
集團指，７月整體移動用戶約４﹒０３億戶，當月淨增７８萬戶，首７個月累計淨增
１１５１萬戶；有線寬帶用戶數達１﹒８７億戶，當月淨增６０萬戶，首７個月累計淨增５９６
萬戶；固定電話用戶數為１﹒０３億戶，當日淨減３３萬戶，首７個月累計淨減２１０萬戶。
（ａｃ）
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21/08/2023 17:59
《國企紅籌》中電信（７２８）７月５Ｇ套餐用戶淨增３２９萬戶
《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，７月
５Ｇ套餐用戶數為２﹒９８億戶，當月淨增３２９萬戶，而今年首７個月累計淨增３０１９萬戶
。
集團指，７月整體移動用戶約４﹒０３億戶，當月淨增７８萬戶，首７個月累計淨增
１１５１萬戶；有線寬帶用戶數達１﹒８７億戶，當月淨增６０萬戶，首７個月累計淨增５９６
萬戶；固定電話用戶數為１﹒０３億戶，當日淨減３３萬戶，首７個月累計淨減２１０萬戶。
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