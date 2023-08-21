《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平復信美國「美中青少年學生交流協會」

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近日，國家主席習近平復信美國華盛頓州「美中青少年學生交流協會」和各界友好人士。習近平

感謝美國華盛頓州「美中青少年學生交流協會」和各界友好人士對中國舉辦世界大學生夏季運動

會和亞洲運動會的良好祝願。



新華社國家高端智庫發布兩份報告

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第六屆金磚國家媒體高端論壇智庫報告發布暨研討會１９日下午在南非約翰內斯堡舉行。新華社

國家高端智庫在論壇上發布了《邁向現代化強國的發展密碼－－習近平經濟思想的時代特質和實

踐價值》和《改變中國的「第二個結合」－－建設中華民族現代文明的理論創新與實踐》兩篇智

庫報告的英文版、法文版。



三部門：增強金融支持實體經濟力度穩定性

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人行２０日公布，人行、金融監管總局、中證監聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟

發展和防範化解金融風險有關工作。會議表示，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，注意挖掘

新的信貸增長點，調整優化房地產信貸政策。





《上海證券報》



打造「硬科技」企業高地

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今日出版的《瞭望》新聞周刊刊發了文章《打造「硬科技」企業高地》。文章指出，據統計，約

六成科創板公司的核心產品或技術正在相關領域推動實現進口替代，約三成科創板公司持續推出

行業內具有首創性的技術或產品。



活躍資本市場２５條措施出台

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近日，中證監確定了「活躍資本市場、提振投資者信心」２５條具體措施，並就市場關注的熱點

問題進行回應，表明後續政策方向。



保持好貸款平穩增長的節奏，調整優化房地產信貸政策

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人行、金融監管總局、中證監１８日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範

化解金融風險有關工作。會議釋放出關於貸款投放、房地產信貸、利率定價、債務風險化解等方

面的政策信息。





《證券時報》



三部門部署金融支持實體經濟「１８字方針」

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人行、金融監管總局、中證監１８日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範

化解金融風險有關工作。會議強調，金融支持實體經濟「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格

要可持續」（即「１８字方針」）。



活躍市場舉措齊發力，穩固提振投資者信心

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圍繞「活躍資本市場，提振投資者信心」的一系列改革提速。中證監近日發布了從投資端、融資

端、交易端一攬子協同發力的政策措施，在引入源頭活水、降低交易成本、提高交易暢通性等方

面綜合施策，形成活躍資本市場合力。



提升投資吸引力，深市半年報現金分紅漸增

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據統計，截至今年８月１９日，深市已有１３家公司披露了半年度現金分紅預案，預計分紅達

４９﹒４６億元人民幣，積極回報投資者。日前，中證監有關負責人就活躍資本市場、 提振投

資者信心答記者問時表示，要通過強化分紅導向等措施，提高上市公司投資吸引力，更好回報投

資者。（ｌｃ）

