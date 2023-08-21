《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平復信美國「美中青少年學生交流協會」
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近日，國家主席習近平復信美國華盛頓州「美中青少年學生交流協會」和各界友好人士。習近平
感謝美國華盛頓州「美中青少年學生交流協會」和各界友好人士對中國舉辦世界大學生夏季運動
會和亞洲運動會的良好祝願。
新華社國家高端智庫發布兩份報告
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第六屆金磚國家媒體高端論壇智庫報告發布暨研討會１９日下午在南非約翰內斯堡舉行。新華社
國家高端智庫在論壇上發布了《邁向現代化強國的發展密碼－－習近平經濟思想的時代特質和實
踐價值》和《改變中國的「第二個結合」－－建設中華民族現代文明的理論創新與實踐》兩篇智
庫報告的英文版、法文版。
三部門：增強金融支持實體經濟力度穩定性
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人行２０日公布，人行、金融監管總局、中證監聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟
發展和防範化解金融風險有關工作。會議表示，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，注意挖掘
新的信貸增長點，調整優化房地產信貸政策。
《上海證券報》
打造「硬科技」企業高地
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今日出版的《瞭望》新聞周刊刊發了文章《打造「硬科技」企業高地》。文章指出，據統計，約
六成科創板公司的核心產品或技術正在相關領域推動實現進口替代，約三成科創板公司持續推出
行業內具有首創性的技術或產品。
活躍資本市場２５條措施出台
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近日，中證監確定了「活躍資本市場、提振投資者信心」２５條具體措施，並就市場關注的熱點
問題進行回應，表明後續政策方向。
保持好貸款平穩增長的節奏，調整優化房地產信貸政策
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人行、金融監管總局、中證監１８日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範
化解金融風險有關工作。會議釋放出關於貸款投放、房地產信貸、利率定價、債務風險化解等方
面的政策信息。
《證券時報》
三部門部署金融支持實體經濟「１８字方針」
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人行、金融監管總局、中證監１８日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範
化解金融風險有關工作。會議強調，金融支持實體經濟「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格
要可持續」（即「１８字方針」）。
活躍市場舉措齊發力，穩固提振投資者信心
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圍繞「活躍資本市場，提振投資者信心」的一系列改革提速。中證監近日發布了從投資端、融資
端、交易端一攬子協同發力的政策措施，在引入源頭活水、降低交易成本、提高交易暢通性等方
面綜合施策，形成活躍資本市場合力。
提升投資吸引力，深市半年報現金分紅漸增
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據統計，截至今年８月１９日，深市已有１３家公司披露了半年度現金分紅預案，預計分紅達
４９﹒４６億元人民幣，積極回報投資者。日前，中證監有關負責人就活躍資本市場、 提振投
資者信心答記者問時表示，要通過強化分紅導向等措施，提高上市公司投資吸引力，更好回報投
資者。（ｌｃ）
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