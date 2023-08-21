《神州經脈》人行和其他金融機構掏出不少工具，實施多招維穩，再加上號召公募基金和券

商出手救市，但滬深股市今日（２１日）低開後一度上衝即倒跌，午後更很不爭氣地崩盤，金融

股為重災區，保險和券商股平均跌幅超過３％，另外地產、軍工、鋼鐵、煤炭、汽車等權重較高

板塊也出現顯著下跌。滬綜指全日收跌１﹒２４％，報３０９２﹒９８點，創下自今年１月３日

以來新低，穿三千一，截至今日滬綜指本月累計已下跌超過６％；深成指全日跌１﹒３２％，創

業板指挫１﹒６％，近５５００隻個股中有超過３５００股下跌。

兩市成交６７８２億元，比上周五（１８日）還要少８﹒９％，外資利用陸股通淨流出超過

６４億元（人民幣．下同），連續第１１個交易日淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後跌幅快速擴大，失守７﹒３關口，收報

７﹒３１３９，較上個交易日４時３０分收盤價跌２４３點子，創２０２２年１１月３日以來逾

九個月新低，全日在７﹒２９２２至７﹒３１５９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１９８７，較上個交易日升１９點子，兩連升，上個交易日報７﹒２００６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 內地８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱下調，一年期ＬＰＲ下調１０基點至

３﹒４５％，遜於預期的下降１５基點；與房地產相關度強的五年期以上ＬＰＲ維持不變，出乎

市場意料。分析人士認為，五年期以上ＬＰＲ未調整，主因包括銀行業淨息差水平已基本接近長

期金融穩定的底線，控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切，五年期以上ＬＰＲ不變有助

商業銀行穩定淨息差水平。而按照存款報價機制及穩定銀行淨息差的需要，存款利率也將會下調

，尤其長期存款利率下調幅度會大一些。此外，也可能意味著後期「調整優化房地產信貸政策」

會單獨出台具體措施，利率偏高的存量房貸利率調整方案將加快出台。



２﹒ 中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易端等方面出台２５

條措施，包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長Ａ股交易時間等，但對於

外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行時機未成熟。上交所、深交所、北交所響應要求，宣布

自８月２８日起進一步降低證券交易經手費，滬深降幅達３０％，北交所降幅達５０％。以

２０２２年全年成交額測算，上交所預計每年將向市場讓利約１４億元。多家券商也接到監管通

知，要求抓緊制定費率調降方案及系統調試工作，確保２８日正式實施，原則上交易所降費部分

均應讓利給投資者。



３﹒ 中國財政部公布２０２３年７月財政收支狀況，顯示首七月全國一般公共預算收入

１３﹒９３億元，同比增長１１﹒５％。其中，稅收收入１１７５３１億元，同比增長

１４﹒５％；非稅收入２１８０３億元，同比下降２﹒３％。首七月國內增值稅收入約４﹒３６

億元，同比大增８４﹒２％，被用來測量Ａ股市場活躍程度的證券交易印花稅，首七月只錄得

１２８０億元，同比大減３０﹒７％。在全國一般公共預算支出方面，數據顯示首七月錄得

１５﹒１６億元，同比增長３﹒３％。



４﹒ 中國證監會上周五在活躍資本市場答記者問上表示將引導公募基金管理人加大自購旗下權

益類基金力度後，今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將出資自購旗下權益類基金。

截至中午，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、富國基金、中信證券、廣發基金、

國泰君安資管、招商證券資管、南方基金、中歐基金、鵬華基金、招商基金、興證全球基金等

１４家公司宣布自購，金額從２０００萬元到２億元不等，總額達８﹒７億元。



５﹒ 繼鳳梨之後，大陸即日起暫停台灣芒果輸入，原因是從台灣芒果中截獲檢疫性有害生物大

洋臀紋粉蚧（介殼蟲）。在台灣，農業部指出，銷往大陸的芒果僅佔總體產量不到２％，且芒果

產季已到尾聲，故對台灣芒果產銷影響有限，但對於大陸不符國際貿易原則的方式，將到ＷＴＯ

的ＳＰＳ委員會提特定貿易關切。



６﹒ 北京市住建委官網信息顯示，長實集團旗下位於北京東四環外朝青板塊的豪宅項目「御翠

園」已於今年７月１８日拿到預售證。御翠園銷售人員稱，正公司通知隨時開盤，預計明年年底

可以交房。御翠園是目前北京五環內唯一在售的新盤項目，預售範圍包括９幢住宅，准許銷售面

積為９３２１２﹒２４平方米，擬售均價介乎每平方米９０６７２﹒３５元至９９７４４﹒９９

元，定價與周邊二手樓價持平甚至更低，亦比傳聞至少每平方米１０萬元的定價低約一成。有人

將其定價與其在香港的親海駅項目相提並論，認為李嘉誠正在加快賣樓，以防範被捲入房地產市

場下行風險。



７﹒ 國家主席習近平今日啟程前往南非進行國事訪問，並出席明起一連三天在約翰內斯堡舉行

的金磚國家領導人峰會。英國《金融時報》報道，中國希望擴大金磚國家規模，推動新興市場加

入，以抗衡七國集團（Ｇ７）。另對於美日韓三國領導人上周五在美國馬里蘭州戴維營舉行峰會

後，於聯合聲明中批評中國在南中國海的行為「危險而咄咄逼人」，並強調台灣海峽和平與穩定

關乎國際安全與繁榮，呼籲和平解決海峽兩岸問題，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會

回應稱，美日韓三國領導人在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑

撥中國與周邊國家關係，嚴重違背國際關係基本準則，中方強烈不滿和堅決反對，已向有關方面

提出嚴正交涉。



８﹒ 地方債風險問題迫在眉睫。此前外電報道，中國財政部向地方政府下達合共約１萬億元的

再融資債券額度，供地方置換隱性債務。而據《財新周刊》封面報道披露，中國財政系統於７月

初啟動特殊再融資債券申報工作，其後確定下達合共約１﹒５萬億元的額度，可能涉及１２個地

方債務壓力比較大的省份和地區，包括天津、貴州、雲南、陝西、重慶等。這筆特殊再融資債券

除可緩解隱性債務壓力外，還可協助化解一些拖欠款，例如過去三年疫情防控中核酸檢測相關的

拖欠款。（ｓｌ）

